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    檢聲押變態教練 法官未准、未防逃

    涉虐童的健身教練葉展皓棄保潛逃。（取自健身網頁IG）

    涉虐童的健身教練葉展皓棄保潛逃。（取自健身網頁IG）

    2025/04/20 05:30

    〔記者廖雪茹、林嘉東／綜合報導〕新竹縣綽號「小龍」的健身房負責人兼教練葉展皓，涉凌虐一對小姊弟，檢方今年二月起訴移審時，葉獲法官裁定三百萬元交保、限制住居及定時向警所報到，未限制出境、也無科技監控，致葉男潛逃出境。

    僅限制住居 赴警所報到

    消息昨天傳出後，引發外界譁然。有檢警人士直指，此案當初引發社會關注，被民眾認為犯行變態冷血，已屬「社會矚目」案件，檢方起訴時建請從重量刑，顯見未來刑罰不輕，加上葉男事發前常在社群平台炫富，應有一定的逃亡財力，但外界關注及檢方請求重判的聲音，法官充耳不聞，只當成「小案」處理，才會未予被告限制出境、也不予電子監控，形同敞開國境大門方便他隨意出入。

    形同敞開國門 任他出入

    檢警人士說，不少司法官做出限制住居的強制處分時，也會一併予以限制出境，這些只是減少防逃漏洞、確保能予順利審理的低度處分，無法理解本案法官為何不予限制出境，如何判斷被告不會逃？也有地方民眾認為，法官裁定每日到派出所報到，缺乏電子腳環等科技監控及限制出境、出海等防逃處分下，難保不會跑掉。

    社會矚目案件 當成「小案」

    檢察官當初起訴時，痛批被告葉展皓表面承認犯行，實則對細節避重就輕，甚至推卸責任，無悔改之意，其行為惡性重大，不宜輕縱，據悉移審時曾聲請續押，但未獲法官裁准。

    對此，新竹地院表示，法官裁量有其綜合考量，下週一將就此案進一步討論。

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