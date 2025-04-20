挖出老鄰居雙眼 丟樹叢

簡姓男子挖掉連男雙眼後，向警方自首，被依殺人未遂罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/20 05:30

偷拍如廁？兩男爆衝突

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市雙溪區簡姓男子不滿如廁時，遭交惡多年的六十歲連姓男鄰居偷拍，與連起衝突，連男緊咬簡男的手臂堅不鬆口，簡痛到接連反擊無效，涉以拇指戳進連男雙眼，還挖出眼球丟入樹叢；警方獲報趕來處理，兩小時後在樹叢中找到連男的兩顆眼球，雖送醫處理，但已無法救回，連男將終身失明，詢後將簡男依殺人未遂罪送辦。

警方調查，四十二歲簡男與六十歲連男是住在新北市雙溪區太平路的鄰居，二人父母都經營商店，但兩家不睦。簡男十七日上午在住處後院如廁時，發現廁所有閃燈，轉身看到連男持手機偷拍他，氣得持家裡水果刀喝斥他離去，反被連男推倒，刀子掉落地上，二人起爭執。

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緊咬手臂 石頭砸不鬆口

雙方扭打時，連男先緊咬簡男的右手指頭，簡奮力掙脫後，連又咬住對方左手臂，導致簡男的手指和手臂都受傷。簡為了擺脫連的死咬不放，拿地上石頭砸對方嘴巴，連被打得滿臉是血，仍不鬆口，簡憤而用右手指挖去連男的雙眼球，隨後走至新北市瑞芳警分局雙溪分駐所自首。

警方獲報趕往，見連男頭、臉都是血，坐在地上喊痛，通知救護人員將他送醫，同時進行現場採證，隨後在樹叢中發現兩顆眼球，火速開警車一路鳴笛，還連闖數個紅燈，把連男被挖出的雙眼送抵醫院。但醫生檢視其中一顆眼球水晶體破裂，加上距離挖眼的時間逾三小時，已無法縫合捕救。

凶手12萬交保

警方將簡男依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢方諭知簡男十二萬元交保。

新北市瑞芳警分局鑑識警官在樹叢中找到連男被挖掉的兩顆眼球，火速送往醫院，但已無法縫合。（記者林嘉東翻攝）

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