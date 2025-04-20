鍾文智後 又有受關注被告潛逃 凌虐小姊弟主嫌 沒境管落跑

涉虐童的健身教練葉展皓棄保潛逃。（取自健身網頁IG）

2025/04/20 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕炒作TDR被判刑卅年五月定讞的「連一鮑魚」前董事長鍾文智，宣判前在高等法院合議庭一連串違反程序的荒唐過程下，偷偷讓他交保及未給予電子監控，致其潛逃無蹤。鍾案才剛引發社會訾議，新竹也傳出當初犯行變態、人神共憤的凌虐小姊弟主嫌葉展皓，法官將他交保時，既無電子監控、也沒限制出境，上月廿七日向轄區警所報到後，隔天就失聯，法院傳不到人，只能發布通緝。

犯行變態 檢痛批：人神共憤

葉展皓是竹北市一家健身房負責人兼教練，與另名葉姓教練凌虐一對不到六歲的小姊弟，今年二月檢方起訴移審時，承審法官諭知二人各三百萬元、一百萬元交保，僅予限制住居及定時向警所報到的處分。

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竹院三月底傳他出庭，葉未到庭，一查發現他已出境，因為當初沒限制出境，完全可以公然買機票搭機出國，連假冒身分都不需要。法官得知人跑了，命警方等單位拘提未果，裁定沒入保金及發布通緝，及函請註銷葉男護照。

傳不到人查已出境 只能通緝

該案是由新竹地檢署檢察官陳芊伃指揮竹縣警竹北分局，偵辦葉展皓二人於去年八月受同事委託協助照顧小姊弟，未料長達兩個多月假借管教之名，命令小姊弟罰站、暴力毆打、逼二童雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在階梯或地板上等方式，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽。

檢方痛批二嫌手段殘忍、情節惡劣，令人髮指，起訴時建請從重量刑。

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