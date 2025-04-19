限縮死刑仍判死首例遭撤銷／最高法院：查明是否性侵後臨時起意殺人

殺人凶手梁育誌。（取自臉書）

2025/04/19 05:30

〔記者張文川／台北報導〕就讀台南長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女大學生，五年前深夜遭高雄市阿蓮鄉男子梁育誌強行拖至路旁性侵再勒斃，一審、二審、更一審均判梁男死刑，最高法院仍認為應依數罪分論併罰，梁男可能是計劃性侵、再提升為殺人犯意，未必是計畫性侵殺人，昨天撤銷發回高等法院高雄分院審理。

本案是去年九月憲法法庭宣告限縮判死條件以來，更審後仍判死的首例，不過經第二度撤銷發回後，全案終局結果仍有變數。

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判決指出，梁男發現離家約十幾分鐘的台南歸仁區長榮大學附近道路的夜間路燈不亮，為不少女大生夜間返家的必經之路，前往埋伏犯案，二○二○年九月卅日晚間，從後方將一名行經的女大生摀住口鼻，拖至路邊意圖性侵，該女掙扎尖叫呼救，梁才罷手駕車逃逸。隔月廿八日，梁又至同處埋伏，這次發覺鍾女牽著腳踏車經過，用麻繩緊勒住她的脖子，強拖至路旁性侵後勒斃，棄屍大崗山地區。

一審橋頭地院、二審高雄高分院皆依性侵殺人、性侵未遂、棄屍等三罪，合併判處死刑，最高法院將性侵殺人罪撤銷發回更審，另二罪定讞，二罪合併執行四年四月。高雄高分院更一審仍認定，梁男性侵及刻意勒死鍾女，有殺人直接故意，惡性重大、手段殘忍，判處死刑。

最高法院再次撤銷死刑判決，表示更一審以梁男是想像競合犯，僅論強制性交故意殺人一罪而判死，但實務見解認為其強盜、性侵殺人罪，犯案時間與犯意各異，應論以數罪再併罰處刑。

最高院並認為，更一審指梁男是計劃殺人且性侵，但依卷證，梁可能是計劃性侵，臨時才升高為殺人犯意；另科刑方面，教誨師認為梁有矯正可能，更一審未交代不採理由，依此撤銷發回。

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