24歲飯局妹 變身億元級詐團首腦

假出金集團首腦歐俞彤，IG上的照片十分陽光。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/19 05:30

外貌神似韓星金智秀

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警局刑警大隊去年底至今年二月，持續執行四波「斬金行動」，抄出全台最大的假投資出金詐欺集團「美樂公司」。操控整個假出金犯行的歐俞彤年僅廿四歲，外貌神似韓星「金智秀」，竟是手下近百人的詐團假出金集團負責人，不到一年間，她經手的金額高達十多億元，個人拿到的不法所得也近億元，警方對於她身為假出金詐團「老闆」，深感不可思議。

歐俞彤撈近億 手下近百人

據悉，歐女原本是一名「飯局妹」，與從事詐欺的男友吳漢威交往多時，前年受男友影響，認為詐騙洗錢賺錢容易，開始替跨境電信詐騙集團洗錢。三十六歲吳男有詐欺、洗錢前科，也是竹聯幫仁堂弘仁會分子，二人的「事業」越做越大，旗下員工近百人，每筆洗錢金額動輒百萬、上千萬元。

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受竹聯弘仁會男友影響

警方去年透過假投資詐欺案向上溯源，經過數月分析，查出歐女的假出金及洗錢集團運作八個月期間，假出金的金額超過十多億元，最高單筆二百五十萬元，單一「出金手」在七個月內匯款超過兩千五百次；在假出金的誘騙下，受害人遍及全台，財損高達一百五十七億元。

吳漢威丟下女友逃國外

本次檢方起訴八十人，但還有十五人在逃，包括歐女的男友吳漢威已潛逃至柬埔寨，不排除繼續在境外機房從事詐騙；歐女則是在台中住所遭逮捕。警方逮捕的成員中，有十一人是竹聯幫弘仁會、地堂分子，發布通緝的十五人中，有十二人已潛逃出境。

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