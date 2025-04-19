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    親密暴力常有跡可循 應勇於求助

    蔡男持刀抵同居人脖子遭警喝止不從，中彈宣告不治。（民眾提供）

    蔡男持刀抵同居人脖子遭警喝止不從，中彈宣告不治。（民眾提供）

    2025/04/19 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市傳出男子以菜刀抵住同居女友，並劃傷女友的家暴案件。針對此親密關係暴力，苗栗縣政府社會處昨天表示，暴力不一定一開始就是肢體暴力，可能是情緒勒索與貶抑、言語恐嚇威脅、精神暴力的摔或砸物品，以及權控行為的不准許聯繫家人親友、掌握對方手機與社交媒體等帳密、限制行蹤等綜合行為，當個人或親友處於暴力關係中，應立即尋求協助。

    面對親密關係間的暴力，社會處建議撥打一一三保護專線，可隨時獲得事件諮詢或協助報警，後續也會通報家防中心追蹤處理；如果處於危機當下，或感受到生命安全遭威脅，可打一一○立即報警，請求警方第一時間介入保護及後續協助聲請保護令。

    但當警方支援尚未到場時，切勿激怒對方，發現情況不對勁應盡可能找尋安全空間，避免與對方獨處，首重自我保護。此外，要盡力蒐集證據、驗傷及保存訊息、照片、錄音錄影等資料，有助於未來後續處理與聲請報護令。

    社會處指出，如發現自己或伴侶經常情緒不受控制、起伏過大，甚至已有傷人、自傷意念或行為，應尋求心理諮商舒緩或醫療資源診治。

    苗縣府社會處長張國棟說，發現身旁的人反覆處於高風險的親密關係情境中，請給予多一點的傾聽與陪伴，避免強迫與責難，並逐步增強當事人的能量，鼓勵走出困境。

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