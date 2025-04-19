蛇蠍男梅開３度 前任皆死於非命

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2025/04/19 05:30

亡妻婚前想幫他還債

〔記者鄭景議／台北報導〕檢警追查涉嫌「毒殺」新婚妻子詐保的張書源，發覺他賭博成癮，天九牌、球版、網路博弈都在賭，且十賭九輸，致經濟狀況不佳，妻子陳女婚前還試圖向朋友借錢，想幫張男還賭債，沒想到張男恩將仇報，竟對陳女下毒手，等到陳女死亡，成功拿到保險理賠，上網結交一名中國籍女子後，與對方結婚。

妻歿後 馬上娶第三任

張男先於八、九年前，在一場唱KTV的聚會上認識王姓女子，二人同居，王女多次出現昏迷、嘔吐情況送醫急診，張男趁機分多次盜領王女的存款共二五七萬餘元，通通拿去賭博或還賭債。

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王女經過尿檢，發現有劇毒農藥殘留。張男將王女存款領光後，又對王女施打海洛因毒品，導致王女昏迷住院，甚至在王女住院期間，在她的飲品中摻海洛因粉末。

同居女友破財 也險遭毒死

張男殘害王女，但王女幸運存活下來，不知是對張男仍有愛意或只是急於討回款項，王女未積極出面指控張男，最終該案因證據不足，獲檢方不起訴。

首任妻車禍亡 兒病逝

認識王女之前，張男就有婚姻紀錄，妻兒都死亡。張男是在十一年前開車載當時有身孕的妻子時發生車禍，妻子喪生，急救時引產生下兒子，但兒子三歲時病逝，警方曾追查該兩起死亡案，因死者身無重保，也沒查出死因有其他疑點。

第一條人命 掐死債主

張男的手上還有一條人命，三十二年前因欠債糾紛，失手將債主掐死，坐牢後於十五年前假釋出獄。張男與中配的婚姻目前仍存續中，警方有詳查中配的保險情況，未發現異樣。

張男因陳女命案遭拘提時，否認殺妻，並同意警方為其測謊，但測謊過程有異常波動。

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