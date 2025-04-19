男毒殺新婚妻 詐保200萬／趁她住院動小手術 在飲料中加料…

60歲男子張書源，2021年趁著新婚妻子陳女因痔瘡手術入院之際，在飲料中加麻醉劑給妻子飲用，導致妻子突發癲癇失去意識，最後因腦部缺氧身亡。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/19 05:30

交往三個月就投保

〔記者鄭景議／台北報導〕六十歲男子張書源疑因長期嗜賭積欠賭債，二○二一年趁著新婚妻子陳女動痔瘡手術住院時，將含有麻醉劑的一種白藥水摻入飲料中，供陳女飲用，導致陳女突發癲癇昏迷，最後因腦部缺氧死亡，張男隨即領走不久前才替陳女投保的兩百萬元保險金；檢警認為陳女死因有疑，查出他曾對前女友下毒未遂，刑事警察局偵查第二大隊蒐證後，以殺人及殺人未遂罪逮捕張男，新北地檢署認定張男涉案重大，將他起訴。

投保十天登記結婚

警方調查，張男擔任垃圾車司機，有殺人前科，二○二○年八月與陳女交往，同年十一月及隔年二月，分別為陳女投保各一百萬元的健康險及意外險，十天後就和陳女登記結婚，婚後三週陳女入住亞東醫院進行痔瘡切除手術，隔天就突發癲癇病症失去意識，急救多日無效，於四月廿三日宣告不治。

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婚後三週癲癇不治

法醫解剖陳女屍體時，發現陳女的膽汁中可測出一種微量的麻醉劑，該藥劑是局部麻醉劑，只可外用，若服用恐造成中毒，引發癲癇發作、心律不整。

警方查出，死者住院期間的醫療紀錄，未開立施用該種藥劑，反而張男持有含該種麻醉劑的白藥水，懷疑陳女遭張下毒殺害。

法醫驗出可疑藥劑

因病房無監視器，檢警調閱病房外的監視器，確認陳女住院期間，只有張男陪同照顧；查訪死者親友及調閱保險資料，又發現死者生前有投保，且從投保、結婚、到死亡的時間均極短；案經衛福部醫事委員會審議，也排除該案是因醫療疏失導致死亡的可能。警方綜合事證，認定張男殺害新婚妻子，去年十二月前往張男的北市住處逮捕法辦。

監視器顯示僅夫進出

張男到案後，否認犯案，堅稱妻子是醫療疏失身亡，但警方發現張男長期嗜賭積欠賭債，八年前還曾涉嫌以海洛因及農藥混入食物飲品的方式，試圖謀害當時的女友王女，盜領她存款，只是王女當時急著想把被盜領存款追回，未積極指控張男，該案因證據不足不起訴。

張男移送檢方後，檢方聲請羈押禁見獲准，隨後對張男進行測謊，張男未通過測謊，檢方本月十一日將全案偵結起訴。

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