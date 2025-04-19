史上最大假投資出金集團起訴80人 詐5千人157億 女首腦求刑25年

台北地檢署偵辦史上最大的假投資出金集團案，起訴80人，首腦歐俞彤求刑25年。（取自Instagram）

2025/04/19 05:30

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦女子歐俞彤與身為竹聯幫弘仁會要角的男友吳漢威，成立史上最大的假投資出金集團案，查出俞女與架設二二三○個假投資網站的境外機房合作招攬投資時，以出金讓被害人誤以為獲利的手法擴大詐騙，八個月內向五○八○位被害人詐取一五七億元，昨依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴八十人，對首腦歐俞彤具體求刑廿五年、另有六十人各求刑十至廿二年，將在押的五十一人移審法院，並對吳男等在逃的十五人發布通緝。

派車手先匯款 被害人誤信獲利

投更多資金 300多人被詐逾千萬

檢警追查，擔任假出金集團「美樂公司」負責人的二十四歲歐女，與境外電信詐欺機房合作，利用臉書或IG等投放廣告，假冒知名投資公司、名人或投資專家，以高報酬等話術招募投資，並派出車手匯款數千至數十萬元不等進入被害人帳戶，讓他們以為獲利，進而投入更多資金。

請繼續往下閱讀...

檢方統計，假出金集團自去年五月至今年一月，出金匯款近兩萬筆、金額高達十四億兩千多萬元，五千多名被害人中，被詐超過千萬元者就有三百多人。

北檢打詐預警中心去年透過銀行的臨櫃異常匯款資料，鎖定此集團，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑警大隊發動四波行動，搜索五十二處，查扣現金一三二四萬餘元及黃金四六○公克等。

檢方斥責歐女等人助長詐騙歪風，致社會間人際信任瓦解，尤其主嫌歐女涉案重大，將她從重求刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法