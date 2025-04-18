高雄》招考舞弊35人進國營事業 主嫌一審判4年

2025/04/18 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄檢廉二○二○年時破獲三組國營事業招考槍手集團，中油前員工黃耀進和吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的舞弊集團，各被依詐欺罪判刑二年八月和四年六月，法院近日又審結另組中鋼公司前員工楊長都為首的舞弊集團，同樣依詐欺罪判刑四年。

黃耀進於二○一八年五月起找來清、交大等名校學生，甚至有實習醫生、國中老師來當槍手，並向考生收取七十五萬至一百廿萬元不等費用，兩年幫廿二名考生考上國營單位，獲利高達上千萬元。黃被依詐欺罪二審改判二年八月。

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檢廉另追查出，吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的集團，自二○一八年起已幫逾百名考生考取國營事業，獲利至少上億元，一審判刑四年六月，二審後維持同樣刑度。

楊長都則從二○一六年起，培養廿九名來自各大學研究生或科技業工程師擔任代考槍手，還偽造駕照與換發健保卡，應付考場查驗，向考生和家長收取九十萬至一百五十萬元不等的代考費用。

經統計，共有卅五位考生因此捧到鐵飯碗，包括中油廿六人、中鋼五人、台酒二人、中華電信一人、台電一人，另七位考生落榜，楊賺進三○七二萬餘元；高雄地方法院判楊長都徒刑四年，其餘同夥因繳回犯罪所得，並與國營事業達成和解，判緩刑三至五年，可上訴。

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