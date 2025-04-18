im.B吸金83億 主嫌曾耀鋒改判16年

台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金八十三億多元，二審被判刑16年。（資料照）

2025/04/18 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金八十三億多元，估計上千人受害。台北地院依違反銀行法等罪將曾男重判十六年六月、女友張淑芬十二年二月徒刑，全案上訴後，高等法院審酌曾男、張女共與近百名被害人達成和解，昨改判曾男十六年、張女十一年六月徒刑，兩人犯罪所得共七十億五千多萬元應發還被害人或沒收；可上訴。

女友張淑芬判11年半

「im.B」自救會多位成員聆判後指控，絕大多數被害人生活陷入困境，曾男、張女被判比一審還輕的刑度，多位同案被告如業務員、洗錢共犯獲判緩刑，「叫民眾如何相信司法？」眾人在高院門口拉起布條抗議。

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判決指出，曾耀鋒等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購，年息達六至十三％不等，期滿可兌回本金，並以「後金補前金」運作方式取信投資人，及指示幹部認購債權，製造債權活絡假象，從二○一六年起至二○二三年共吸金八十三億三千多萬元，後未依約支付利息及償還本金，投資人血本無歸。

台北地院審理認定，曾耀鋒和擔任金隆副總的女友張淑芬的犯罪所得達七十一億多元，但未交待犯罪所得流向，僅泛稱供支付利息、業積獎金等用途，依違反銀行法、洗錢罪，重判曾十六年六月、張女十二年二月，沒入犯罪所得七十一億兩千五百多萬元，曾父曾明祥是幫助犯，判刑兩年。檢方和曾耀鋒等人均提起上訴。

高院審理時，改認定曾耀鋒、張淑芬犯罪所得共七十億五千多萬元，兩人對犯罪事實坦承不諱，也同意將被查扣的卅多筆土地或建物，開立本票的裁定或支付命令給近百名被害人，取得參與分配債權的權利，達成和解，昨酌減刑責改判曾十六年、張女十一年六月，曾明祥改判為一年十月徒刑。

高院昨亦召開延押庭，張女請求交保，以配戴電子腳鐶等方式代替羈押，曾無意見；高檢署認為曾兩人均有逃亡之虞，應延長羈押。

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