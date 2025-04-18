八寶彬圓仔惠商標爭議 必比登名店告輸

台南「八寶彬圓仔惠」冰店商標爭議，舅媽張秀美擁有「國華店」獲得必比登，但法院認定創始人的女兒黃筠堤經營的「金華店」（見圖），使用自有商品類商標販售冰品，未侵害「國華店」的餐飲服務商標。 （記者王捷攝）

2025/04/18 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南知名冰店「八寶彬圓仔惠」商標爭議暫時落幕。因家族紛爭一分為二，創始人呂宸慧所開的「金華店」由女兒黃筠堤經營，「國華店」曾獲米其林必比登推薦，由黃的舅媽張秀美掌舵；舅媽因商標糾紛對外甥女提告，智慧財產及商業法院駁回台南地檢署上訴，認定「金華店」未侵害「國華店」的商標權。

「登記商標分類不同 不算侵權」

黃筠堤與張秀美持有的商標「八寶彬圓仔惠」外觀與名稱皆相同，但登記的商標分類不同，是這件案子的爭議核心。糾紛的源頭可追溯至創始人呂宸慧與丈夫「八寶彬」離婚後搬進兄嫂家同住，為感念親情，呂於二○○二年將商標讓渡給兄嫂張秀美，不過呂宸慧讓渡的商標，是第四十三類「餐飲店」，適用餐飲服務。

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黃筠堤長大後，於二○一九年申請的第廿九類商品商標是保護「商品」，範圍包括豆花、仙草凍、紅豆湯、花生仁湯等；同年黃筠堤用「撒豆成冰剉冰店」之名完成商業登記，雖然店面依然掛著「八寶彬圓仔惠」招牌，但從法律角度看，是獨立商號，並非冒用。

二○二一年，張秀美以存證信函終止授權後，指控黃女持續於招牌、網路平台與外送服務上使用相同圖樣，因此提起刑事訴訟，主張侵害其持有的「餐飲店」第四十三類商標權。

黃筠堤則主張雙方未曾簽署任何授權契約，當初申請的廿九類「商品」商標，與舅媽的「餐飲店」商標類別不同，才請舅媽簽署並存同意書，希望兩家店和平共處，未侵害張秀美的商標權。

檢方認為，黃筠堤透過Uber Eats、Foodpanda等外送平台提供冰品，實質上涉「餐飲店」商標保護的餐飲服務範疇，超出其「商品」商標使用範圍，構成跨類使用。

金華店開分店 舅媽又槓上外甥女

不過法院認為，無論外送與否，黃筠堤販售的商品，是消費者訂購後現場製作並交付，沒有侵害到張秀美持有的「餐飲店」餐飲服務，即使現在餐飲業界線模糊，但刑事處罰仍須依據主觀犯意、合法註冊範圍判斷，南檢無法證明黃筠堤有侵權故意，所以維持原判，不可再上訴。

今年黃筠堤在東區開新分店「東寧店」，張秀美另提出訴訟要求拆除招牌。

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