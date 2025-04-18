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    首頁　>　社會

    虛設32家公司 記帳業者幫詐團洗錢逾億

    莫女涉嫌找人頭虛設32家公司行號，再向銀行申請帳戶，幫詐欺集團洗錢。圖為警方搜索拘捕畫面。（警方提供）

    莫女涉嫌找人頭虛設32家公司行號，再向銀行申請帳戶，幫詐欺集團洗錢。圖為警方搜索拘捕畫面。（警方提供）

    2025/04/18 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕經營記帳及報稅代理人事務所的莫姓女子，涉嫌從二○二三年起與詐欺集團合作，找八名人頭虛設卅二家公司行號，再向銀行大肆申辦銀行帳戶，幫詐欺集團洗錢，共計五十八人受騙，損失金額逾一億元，其中一位被害人失金高達一三○○萬元；台中地檢署依加重詐欺取財等罪起訴莫女等十人，聲明查扣沒收五個銀行帳戶內的一三六八萬餘元。

    女主嫌等10人起訴

    中檢起訴指出，有違反稅捐稽徵法前科的五十七歲莫女，前年八月加入暱稱「小黑」的詐欺集團，她找來八人，虛設三十二家企業社或工程行，向銀行申請約三十個帳戶，再把存摺與印章交給「小黑」，用於行騙及轉帳贓款；莫女還聘汪姓男子當車手，以及另有二人身兼人頭公司老闆與車手，中檢指揮警方於去年七月收網，破獲此一詐騙洗錢集團。

    檢警清查，共五十八人受害，莫女等十人則為詐欺集團洗錢逾一億元，檢方向台中地院聲請扣押四個銀行帳戶，約一三六八萬元餘額獲准。

    中檢向中院聲明，這十人觸犯加重詐欺取財罪、洗錢防制法的幫助洗錢罪，以及組織犯罪防制條例的參與犯罪組織罪，從重依加重詐欺取財罪論處，其中莫女一人就觸犯五十八次（依被害人數計算）加重詐欺取財罪，其餘一至三次（含未遂）。

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