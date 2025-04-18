老牌化工廠護女員工 75歲前夫縱火報復

嘉義縣南陽化工廠房昨天凌晨發生火警，延燒近7小時，逾600坪廠房付之一炬。（嘉義縣消防局提供）

2025/04/18 05:30

家暴、離婚十多年仍糾纏

〔記者林宜樟／嘉義報導〕有七十餘年歷史的老牌化工廠嘉義縣水上鄉南陽化學工業股份有限公司，昨天凌晨第二廠區大型鐵皮倉庫遭人縱火，火勢猛烈，延燒約七小時後撲滅，導致約六百坪廠房付之一炬。火災發生後一小時，警方逮獲涉案的七十五歲蔡姓老翁，他幾天前曾到廠區找前妻要錢，疑不滿廠方保護員工，憤而縱火，但落網後否認犯案，詢後被依公共危險罪嫌送辦。

600坪廠房毀了 財損5千萬

南陽化工董事長蔡爾健說，公司成立於一九五四年，主要生產塑膠類產品，火災造成公司損失金額約五千萬元，生產線受損停擺，影響六十個員工家庭。

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這場火災發生於昨天凌晨一時許，嘉義縣消防局獲報，派遣消防人車及消防機器人前往滅火，現場無人員受困，經徹夜撲救，於七小時後撲滅火勢，火警造成兩名協助滅火的熱心民眾被灰燼燙傷。

案發一小時在家被捕

水上警分局接獲民眾報案，指火災發生時，有名可疑男子在附近出沒，立即成立專案小組追查，調閱附近監視器發現可疑者是蔡翁，於案發前悄悄進入廠區，離開後，廠區就發生大火。

警方於火災發生後一小時，在蔡翁住所將他逮捕，蔡否認縱火，辯稱起火時間他在家睡覺。

據了解，蔡翁與前妻離婚十多年，目前無業，他多次騷擾前妻，有家暴前科。蔡翁本月十四日曾闖入南陽化工找前妻要錢，遭廠方提告侵入他人住宅，蔡翁疑因此不滿廠方保護員工的作法，憤而犯案，縱火工具疑為一瓶尚待鑑定的液體，已送驗追查液體成分。

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