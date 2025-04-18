詐團追到小琉球 討錢逼跳崖

陳嫌及另4名嫌犯追到小琉球要求還錢不成，逼張男跳崖。（警方提供）

2025/04/18 05:30

威脅對女友、家人不利

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕一個詐騙集團為了向黑吃黑的張姓車手逼還贓款，竟跟蹤到小琉球當街將張男擄走，毆打成傷後還以其女友、家人性命要脅，逼張跳下懸崖，之後又扔石頭意圖置於死地，張男攀住樹木才倖免於難，驚悚過程宛如電影情節；張男怒告詐騙集團企圖殺他滅口，屏東地院已對四名犯案的詐團車手宣判，其中有三人各判刑七至八年不等。

全案發生於二○二三年五月十一日，以男子蔡家豪為首的詐諞集團，懷疑張男私吞所屬「乾坤車隊」詐欺水房的贓款約七百萬元，蔡指使陳姓男子追殺張男，並要求同屬車手集團、與張男有聯繫的柏姓男子，透過社群媒體IG尋找張男下落，發現張男前往小琉球旅遊玩水，由另兩名呂姓、孫姓男子訂定小琉球的民宿及租車，一行人前往討錢。

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陳男夥同呂、孫等總共五人登島，透過通訊軟體與蔡家豪謀議，商討出「綁石頭推入海中」、「挖掘深坑活埋」或「殺害後購買水泥封屍」等方式，並在島上採買犯案器具，甚至在偏避處先挖好坑洞。當天夜間，五人趁張男到白沙碼頭超商採買時當街堵人，毆打張男及強擄上車，帶回民宿開設刑房繼續毆打要求還錢。

自行爬上崖向路人求救

因逼錢未遂，眾人在蔡家豪指示下，將殺人計畫從挖坑活埋變更為逼迫跳崖，因此由陳男將張男帶到民宿附近的靠海懸崖，逼迫往下跳，還恫嚇張男「只要跳下去，就能給個交代」、「敢逃跑就保證對其家人、女友不利」、「再不去要踹了」等語，迫張男跳崖。

張男無處可逃，只能跳下懸崖，陳男等人還丟擲石頭確認張男死活。張男因身材瘦小，幸運地攀住雜木撿回一命，待陳男等人離去，自行爬上崖向路人求救及就醫。

3車手分判刑7年、8年

警方獲報追緝，先逮獲二人，因當時回本島的末班船已開出，另三人無處可走，隔天在民宿被逮，被依殺人未遂、妨害自由及組織犯罪等罪送辦。屏東地院已對其中四人進行宣判，有一人判刑八年，二人判七年，還有一人判刑兩年、緩刑五年。

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