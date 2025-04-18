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    首頁　>　社會

    採購爆弊案 核二廠長涉收賄百萬遭約談

    核二廠廠長曾文煌涉收受上百萬元賄賂，被北檢約談到案。（資料照）

    核二廠廠長曾文煌涉收受上百萬元賄賂，被北檢約談到案。（資料照）

    2025/04/18 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕台電第二核能發電廠廠長曾文煌，被控去年間收賄後，助業者通過焚化爐控制系統更新採購案的驗收，同年又在焚化爐主機採購案中，助業者取得標案，兩案涉收受上百萬元賄賂，此外，檢廉還查出其名下有數百萬元來源不明財產。台北地檢署昨天指揮廉政署搜索核二廠廠長辦公室等處，約談曾文煌、業者山瑞科學公司負責人曹森智夫妻等六人，全案朝貪污治罪條例的行收賄、財產來源不明等罪偵辦。

    曾文煌放水通過驗收 另助業者取得標案

    據了解，核二廠在二○二二年間公開招標「減容中心焚化爐系統更新」採購案，預算金額二三○○萬元，最後由山瑞科學公司得標；二○二四年間，核二廠以限制性招標方式，招標「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，採購金額二八五萬餘元，最後也由山瑞科學公司得標。

    檢廉查出 曾男持有數百萬來源不明現金

    檢廉獲報，曾文煌涉嫌收取業者的現金等好處後，還於二○二四年間，助業者通過焚化爐系統更新採購案的驗收程序，同年又於收賄後，助相同業者取得焚化爐主機採購案；至於他助業者取得標案的手法是為其量身訂做採購案或洩漏底價？此部分正由辦案人員釐清中。

    檢廉查出，曾男持有數百萬元來源不明現金，不排除另涉其他弊案，一併追查中。

    廉政署人員昨兵分十七路，搜索曾文煌位於核二廠的辦公室、曾的住所等處，約談曾男、業者曹森智、曹的妻子黃女共三名被告及三名證人共六人，漏夜偵訊中。

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