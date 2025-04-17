台綠弊案》陳啓昱向土開業索4成分潤 辯4910萬是借款

台鹽前董事長陳啓昱涉台鹽綠能弊案，台南地院昨日首度開庭，陳啓昱否認犯罪。（資料照，台南地檢署提供）

2025/04/17 05:30

稱蘇未答應分潤

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽前董事長陳啓昱（收押中）涉及台鹽子公司台鹽綠能與土地開發商聯手在光電場開發舞弊、不合常規營業交易，造成台鹽與台綠實質損失近四億元，檢方起訴求刑十二年。台南地院昨日首度開庭，陳啓昱否認犯罪、但坦認曾向鴻暉公司老闆蘇俊仁索要土地開發利益的四成分潤，但蘇沒給也沒答應；蘇匯給他的四九一○萬元，是他向蘇的借貸款項。

陳啓昱否認犯罪

受命法官詢問陳是否認罪？陳啓昱說，否認犯罪、但對部分事實坦承，不爭執。陳啟昱表示，因為當時擔任台鹽董事長，被朋友拖累、支票借朋友、幫忙朋友做擔保，後來朋友倒了，因為跳票會影響台鹽董座職務，才拜託朋友蘇俊仁借款給他處理債務，蘇共匯到他帳戶的四九一○萬元，是向蘇的借貸款項，不是鴻暉公司的分潤。

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陳啓昱的律師辯護說，台綠與土地開發商的業務範圍不同，陳啓昱並未把土地開發利潤截留在土開業者、損害台鹽與台綠利益，台綠成立後定位是光電場土地管理平台，不是土地開發業，是民間土開業者先找可開發的土地測評有開發價值，再向地主洽租取得使用同意書，待土地整合後交給台綠規劃、接洽電業商來投資簽約申設光電場，台綠向電業商收取管理服務費，台綠並非獲取土地開發利潤，所以沒有檢方控訴指陳啓昱損害台鹽與台綠利益。

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