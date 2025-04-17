跨3縣市濫倒廢酸 污染逾3公頃

不肖業者跨域濫倒廢酸洗液，起訴37人。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/17 05:30

將依法要求污染行為人負起廢棄物清理環境復原責任

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環檢警專案小組查獲不肖業者假再利用之名收取一・三萬噸廢酸洗液及廢塑膠混合物，卻棄置在台中、苗栗、桃園共五處土地，總計污染面積超過三‧四公頃。環境部表示，全案五處廢棄物棄置點，有三處因土壤及地下水重金屬超標，已由地方環保局公告為土壤污染控制場址，將依法要求污染行為人負起廢棄物清理及土壤污染整治等環境復原責任。

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苗栗三灣污染面積最大 達二．九公頃

環境部環境管理署中區管理中心主任葉廼群表示，環檢警專案小組四波查緝行動，共發現約一萬三四○五公噸廢酸洗液、二九一八公噸的廢塑膠混合物及廢玻璃等廢棄物，遭棄置在台中、苗栗、桃園三縣市共五處土地，污染面積總計約三‧四公頃。

其中，苗栗三灣棄置點的污染面積最大，污染面積達二‧九公頃，且土壤重金屬鉻、鋅超標，地下水中重金屬鎳、鉛、鋅超標，已遭苗栗縣環保局公告為土壤污染控制場址；台中清水棄置點的污染面積約○‧一四公頃，土壤中重金屬銅、鋅、鉻超標，地下水重金屬鋅超標，已遭台中市環保局公告為土壤污染控制場址。

另苗栗苑裡棄置點也因土壤重金屬鉻、銅、鎳、鉛、鋅超標，被公告為土壤污染控制場址，苗栗縣環保局已於出入口處設置阻隔設施，避免再遭棄置廢棄物，並要求廢棄物產源事業負連帶清理責任，目前已清理約六一○公噸廢棄物，且持續清理中。

法務部長鄭銘謙表示，環保案件除了嚴加查扣不肖業者的犯罪所得，讓不肖業者無利可圖，更重要的要求不肖業者負起責任讓環境回復原狀，環境復原情況也會當作日後針對不肖業者量刑、求刑或假釋的客觀衡量標準。

環境部長彭啓明表示，此案是由民眾檢舉，經由檢警環聯手透過科技幫忙，才能夠破獲，環境清理復原是非常漫長的過程；環保犯罪案件很多，近期破獲的許多環保犯罪不法所得都是億元以上、起訴數十人，保護環境是每個人的責任，歡迎檢舉，檢警環平台會密切合作，也呼籲不肖業者不要以身試法。

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