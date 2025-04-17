詐團斷腳筋活埋滅口 ３煞判無期

擄人凌虐活埋案，高院判郭育廷等3人無期徒刑。（記者楊國文攝）

2025/04/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕詐騙集團懷疑陳姓男子黑吃黑，下達活埋滅口指令，由郭育廷、徐維韓、謝旻錡等人將陳男從新竹縣綁走，毆打凌虐、斬斷腳筋，活埋在苗栗山區，一審將郭育廷等三兇嫌依共同強盜殺人罪均判無期徒刑，郭等三人認為判刑過重，提起上訴，高等法院昨判決駁回，可上訴。

檢方調查，張晉毅、藍昱翔（檢方通緝中）、徐維韓、郭育廷及謝旻錡及綽號「紅財神」男子均為詐騙集團成員。

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疑陳男黑吃黑 擄人凌虐致死

徐維韓、郭育廷等人於二○二二年十二月間，依「紅財神」指示，擬將與詐騙集團有糾紛的陳男擄走殺害。同月廿九日凌晨，陳男開車回住處，隨即遭埋伏的徐維韓等人上前壓制並先後持電擊棒攻擊腳部、頭部，致陳男頭部流血受傷暈厥，郭育廷再持手銬將陳上銬，並以黑色束帶將雙腳綑綁，再以膠帶纏繞眼、口，避免出聲呼救。

郭育廷等人在車內尋得陳男遺留六十萬元現金後，將他載往苗栗偏僻山區推入一處地洞內欲加以活埋，過程中，陳男雖不斷求饒，仍遭張晉毅、藍昱翔等人以鐵鍬及西瓜刀狠敲頭部、斬斷腳筋，挖地洞活埋窒息死亡。

新竹地院國民法官法庭審理後，依共同強盜殺人罪，將郭育廷、徐維韓、謝旻錡均判處無期徒刑、褫奪公權終身。郭等三人上訴主張，有刑法第五十九條的減刑規定，一審判刑過重。

連帶賠償被害人家屬四百零二萬

高院認定郭三人所犯強盜殺人犯行，並無刑法第五十九條「犯罪情狀顯可憫恕，經科以最低刑度仍嫌過重」的減刑事由，一審判決無違誤，昨判決駁回，民事求償部份，新竹地院判郭育廷、徐維韓等人應連帶賠償被害人家屬四百零二萬元，可上訴。

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