醋男3度買凶殺前妻 檢求重刑續押

李男假扮強盜，戴頭套持球棒猛擊廖女頭部，並搜刮店內手機、現款後，由同夥接應逃逸。（家屬提供）

2025/04/17 05:30

找黑幫製造兩起車禍 再扮強盜猛擊廖女頭部害重傷

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢區青埔一家通訊行，去年十一月十四日遭蒙面歹徒持球棒闖入，痛毆廖姓女店主頭部造成重傷，並搜刮店內手機、現款後，由同夥接應逃逸，警方循線逮獲涉案李姓男子、黃姓少年，追查竟是廖女的王姓前夫涉嫌買凶殺人，此前已買通綽號「阿駩」的王姓黑幫份子，糾集幫手製造二起車禍，企圖撞死廖女未果，檢警查獲共七人涉案，桃園地檢署昨天偵結，依家暴殺人未遂、強盜等罪嫌起訴，並對廖女前夫王男求處重刑，並建請法院持續羈押。

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檢警調查，卅五歲主嫌王男懷疑廖女婚內出軌，去年六月結束八年婚姻後，見前妻與新歡黃男出雙入對，心有不甘而找上綽號「阿駩」廿四歲王男，糾集廿二歲程姓、卅歲羅姓、十八歲熊姓、十九歲李姓男子及黃姓少年等人，對廖女發起三次奪命行動，前後給付六十萬元買凶，另免除二萬元債務。

去年九月十九日晚間，阿駩與程男趁廖女下班騎機車行經中壢區中豐北路與大圳路口時，高速駕車從後追撞廖女，造成她倒地臉部重創、牙齒斷裂、鼻骨骨折、頭部和四肢嚴重挫傷，經送醫急救幸而保命；廖女半個月後康復出院，王男一度在新竹市巨城百貨趁她與黃男約會時堵人，又教唆阿駩夥同羅男於十一月五日上午駕車衝撞黃男汽車，廖女幸未在車上。

以為已經打死 廖女昏迷獲救

王男再教唆阿駩找上李男，另透過熊男找上黃姓少年動手，李男、黃少去年十一月十四日搭乘計程車到廖女的通訊行，由李假扮強盜，戴頭套持鋁棒闖入店內，以鋁棒猛擊廖與頭部致倒地昏迷，李誤認她死亡，搜刮店內待售手機及暗櫃內的十七萬元現鈔後，由黃姓少年接應逃逸，行凶過程不到二分鐘；廖女送醫發現頭部外傷、雙手多處骨折，幸再度死裡逃生。

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李男假扮強盜，戴頭套持球棒猛擊廖女頭部，並搜刮店內手機、現款後，由同夥接應逃逸。（家屬提供）

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