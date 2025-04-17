撞警遭壓制骨折 一審判警賠42萬／阻擋執勤受傷 高院改判警免賠

陳姓男子撞員警，被警以妨害公務現行犯壓制受傷，高院改判免賠。（資料照）

2025/04/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕新北市陳姓男子前往友人車禍現場關切，竟與新北市蘆洲分局林姓警員起爭執，並以右肩頂撞林員，遭以妨害公務現行犯壓制逮捕，但陳主張林員使用警力不當，造成他骨折受傷，求償三百十五萬元，一審判決林員須賠償四十二萬多元，兩造均不服上訴；高等法院認為，陳刻意頂撞林員，藉以阻擋林員執行警察職務而遭逮捕，陳因拒不配合掙扎抵抗受傷，林員無賠償責任，逆轉改判免賠。可上訴。

陳男提告指控，二○一八年十一月廿日晚上七時，他到新北市蘆洲區某處關心吳姓男子車禍事故，但林姓員警執行警察勤務時，故意且不當壓制他，並以腳強行勾絆他左腳，使他倒地受有骨折等傷害，請求林員賠償三百十五萬多元。

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林員指稱，他穿著警察制服處理車禍事故，陳男竟對他咆哮、辱罵，還阻止他逮捕觸犯妨害公務的另一名吳姓男子，並以右胸頂撞他，屬於妨害公務罪的現行犯，他依照警察職權行使法規定要逮捕陳男，並無不法，也無賠償責任。

二審︰警故意或重大過失才有責

新北地院審理認定，林員未審慎控制執行職務的力道，造成陳男受傷，有過失責任，判決應賠償醫療費用、精神慰撫金等四十二萬多元。兩造均對此判決不服，提起上訴。

高等法院審理認為，林員在處理交通事故逮捕陳男過程中，基於執行警察職務行使公權力致陳男受傷，適用民法第一百八十六條就公務員執行職務的侵權責任的特別規定，並無同法第一百八十四條規定的賠償責任。

高院指出，依勘驗當時員警密錄器錄影檔案，陳男在林員欲對車禍當事人告知權利事項而執行警察職權時，刻意以右肩、右胸等處頂撞林，確有阻擋林執行警察職務情事，林以現行犯逮捕陳時，陳拒不配合掙扎、抵抗，林為求順利逮捕陳，才有拉住陳的手及對其肩膀施力的強制作為，並無故意或重大過失傷害陳的行為，改判免賠。

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