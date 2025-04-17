台比聯手破跨國運毒 桃機逮人 行李箱抄出3千萬K毒

台、比聯手合作起獲市價約三千萬元、重十五公斤的Ｋ他命毒品。（記者邱俊福攝）

2025/04/17 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕一個跨國運毒集團以十萬元港幣（約四十一萬台幣）利誘廿九歲香港籍男子陳智遠，今年一月底自比利時攜帶藏毒行李箱搭機，取道我國轉機至澳門販售，刑事警察局即時接獲比國情資，在桃園機場攔捕陳男，從他的行李箱內起獲市價約三千萬元、重十五公斤的Ｋ他命毒品，陳男遭收押偵辦，檢方依違反毒品、懲治走私罪嫌將他起訴。

港籍男子 涉毒品、懲治走私罪起訴

這是刑事局國際科去年十一月與比利時完成首件毒品證物採驗司法互助程序後，雙邊國際合作再一次獲得的進展。

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警方調查，陳男原本是冷氣搬運工，今年一月透過臉書廣告求職，被跨國運毒集團吸收，對方提供陳男免費食宿、機票，以及十萬元港幣為酬勞，指示陳男前往比利時取貨，再將毒品送往澳門。

比利時搭機 取道我國轉機澳門販售

陳男於一月卅一日在比利時一處車站，取得內有衣物包藏九包Ｋ毒的行李箱，從比利時布魯塞爾機場搭機前往奧地利維也納機場，比利時海關抽驗行李Ｘ光檢查紀錄時，發現陳男攜帶的行李箱十分可疑，但影像辨識不易；比國海關追查其行蹤，發覺他已從維也納機場搭上我國長榮航空班機，預定從桃園機場轉機赴澳門，比國專責人員迅速通報刑事局駐荷蘭聯絡官。

運毒情資報至刑事局國際科時，已是台灣時間凌晨三時許，距班機降落僅有兩小時，航警局馬上出動員警守在桃機，將陳攔下及Ｘ光掃描陳男行李箱，確實有微弱毒品反應，進而拆驗查獲毒品。

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