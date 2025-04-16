自由日日shoot》科偵專家：鎖定台灣的金融廣告 皆須授權／ 修法借鏡外國 阻絕境外投放詐騙廣告

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆在自己臉書貼文諷刺臉書投放廣告的演算法「真的很棒」！（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/16 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕國內科技偵查第一把交椅的刑事警察局三線二星主任林建隆親身測試，發現因演算法而來的詐騙廣告防不勝防，甚至偽冒成台灣金融機構投放詐騙廣告，試圖魚目混珠，只要點了一則，就會有無數則鋪天蓋地而來，讓每天和詐團鬥智的他難以忍受，直接在臉書發文「嗆臉書」。

只寫出資者還不夠

為什麼假投資廣告如此氾濫？為什麼可以讓境外投放商一直對台灣受眾投放這種廣告？林建隆說，目前法律雖規定，所有廣告須載明「出資者及受益者為何」，讓民眾可以清楚辨別廣告來自哪裡，但他現今看到的所有詐騙網頁，包括假冒國內知名證券、媒體及投顧，都是來自境外比如越南，絲毫看不到Meta有任何預防、偵測、辨識及應對措施；他直接點名：「臉書的被動及消極無作為，成就出源源不絕的詐騙廣告。」

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林建隆說，去年通過施行的詐欺犯罪危害防制條例第卅條規定，網路廣告平台刊登或推播之廣告，不得含有涉及詐欺之內容。包括對其網路廣告服務，應以數位簽章、快速身分識別機制或其他安全性相當之技術或方式，驗證委託刊播者及出資者之身分。

另，對其網路廣告服務遭利用為詐欺犯罪之風險進行分析及評估，據以訂定合法、必要且有效之詐欺預防、偵測、辨識及應對之詐欺防制計畫，並以適當方式，每年發布詐欺防制透明度報告。

但林建隆表示，目前國內法律對這些跨國集團的管理有其極限，臉書只要有揭露刊登者資訊及依警方通知移除，就沒有法律責任，實際上臉書並沒有對廣告有危害性的內容做實質審查。他指出，英國作法值得借鏡，所有想要鎖定英國地區受眾刊登廣告、以推廣金融商品或服務的廣告主，都必須獲得「金融行為監理局」（FCA）的授權。這部分將繼續推動修法。

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