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    曾高調辦春酒宴挑釁公權力 竹聯明仁前會長設毒煙彈分裝場

    有「黑幫學霸」謔稱的竹聯仁堂明仁會前會長林立騰（中）。（記者劉慶侯翻攝）

    有「黑幫學霸」謔稱的竹聯仁堂明仁會前會長林立騰（中）。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/16 05:30

    〔記者劉慶侯、姚岳宏／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會前會長林立騰，涉嫌藉協助處理車禍賠償為藉口，從事暴力恐嚇及滋擾，還設立毒品分裝場販毒，台北市警方蒐證後，逮捕林男等七人，起出俗稱「喪屍煙彈」的近五公斤依托咪酯毒品和四百餘萬元贓款，詢後依組織犯罪、毒品、恐嚇取財等罪移送台北地檢署，林男等五名主嫌遭收押偵辦。

    京葵林立騰 收押

    綽號「京葵」的四十歲林男，前年初在台北市萬豪酒店席開八十五桌，辦春酒宴，還找來一七○位旗袍辣妹接待，高調舉辦黑幫活動的行徑，等同公然挑釁公權力，被警方鎖定展開一波波掃蕩。

    林男長期率眾從事暴力討債、運動簽賭、酒店圍事，幫眾曾因賭債糾紛，當街將人刺死。近期市警中山分局與刑警大隊偵二隊接獲情資，指明仁會再次從事暴力討債，先收網逮捕林男等人，再到林常出入的當鋪逮捕當鋪老闆，搜出高利貸單據等證物，還一舉查獲明仁會的毒品分裝場。

    警方調查，林男等人買來二級毒品依托咪酯的毒品原料，指示小弟配裝成喪屍煙彈，每顆販賣二千元賺暴利，警方在現場搜出四九三九公克依托咪酯及贓款等物。

    警方還在林的住所查扣一塊刻畫有猛鷹圖像的展台，原以為是「鎮會之寶」圖徽，經查才知是由日本銀飾傳奇大師菊地建製作；但林自己在展台寫上「奉揚仁風」四字，破壞了大師的作品與價值。

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