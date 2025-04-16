竹聯明仁、靜安會聯手詐貸剝皮

張姓金主在家設置百萬公仔牆當黑金藏寶庫。 （記者邱俊福翻攝）

2025/04/16 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫靜安會、明仁會成員張振裔、王盟雲合組不法集團，鎖定曾遭未上市股票、靈骨塔詐騙的被害人，佯稱可協助找買家，但須將房產設定抵押作假金流規避稅金的各種話術，二次剝皮這些被害人，讓其連房產都不保；刑事警察局循線逮張、王等廿三人送辦，警方查出擔任幕後金主的張男，不僅擁有藍寶堅尼千萬超跑，住處還設置百萬公仔牆當黑金藏寶庫，行徑囂張。

稱可找未上市股、塔位買家

警方調查，卅五歲張男在二○二○年間涉及靈骨塔詐騙集團遭逮，二年後利用掌握曾被未上市股票、靈骨塔詐騙的被害人資料，出資勾結王男，先成立人頭公司聯繫這些被害人，分別以可將手中的未上市股票轉成生基塔位或者已擁有的靈骨塔位，協助找到買家，將之前的虧損賺回為由行騙。

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騙詐騙受害者抵押房子借款

被害人上鉤後，再持假的買賣合約書，佯稱有買家欲高額收購，但販售塔位需支付大量稅金，為規避稅金，可協助將房產設定假抵押，製作負債金流，規避稅金。隨後勾結特定融資公司，將被害人房產設定抵押借款，再指派車手取走貸得款項，等被害人不堪利息負荷，即將房產拍賣或轉移，落得無家可歸；警方清查至少有廿人受害，財損近七千萬元。

20人遭二度剝皮 財損7千萬

警方去年底先到新北市泰山區詐欺機房搜索，查獲王男與陳姓機房主管、話務機手、車手等十四人，另於台中市查獲融資公司陳姓負責人及業務等三人到案，查扣客戶名單、生基塔位憑證、偽造買賣合約書、教戰手冊等贓證物。

今年一月至上月再逮張男與五名共犯，查扣張男的千萬藍寶堅尼超跑，並發現他在住處打造價值百萬元的大型泡泡瑪特公仔（Labubu、Molly）展示牆面，更在公仔內藏放一綑千元大鈔，共約十多萬元，詢後依組織犯罪條例、詐欺、重利、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦，張、王與陳姓機房主管等三人聲押獲准。

警方查扣張姓幕後金主的藍寶堅尼千萬超跑。（記者邱俊福翻攝）

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