為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    單親媽才逢車關 想返職場又遇死劫

    台中市大里區中興路1段兩戶民宅昨天凌晨發生火警，造成住在3樓後方房間的林姓女子和2名女兒命喪屋內。（記者陳建志攝）

    台中市大里區中興路1段兩戶民宅昨天凌晨發生火警，造成住在3樓後方房間的林姓女子和2名女兒命喪屋內。（記者陳建志攝）

    2025/04/16 05:30

    〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中大里昨天凌晨發生民宅火警，造成林姓女子和二名七歲、五歲女兒命喪火場，據了解，二名女童目前就讀北屯的幼兒園，情路不順的林女，十六歲就產子，之前則曾擔任作業員，近來因車禍斷手休養，原本近期準備重新找工作，沒想到遇到火警死劫，讓家人難過不已。

    命運坎坷 家屬唏噓

    據了解，林女娘家在台中市北屯區，兩名女童戶籍也在北屯，就讀當地幼兒園，幼兒園表示，兩個孩子平時上學上課正常，父母幫忙接送，不因父母離異而影響就學，十四日週一則有請假。

    林女情路不順，十六歲時就生下大兒子，開始打零工養育小孩，後來又認識黃姓前夫，生下了二個女兒後離婚，就讀小學四年級的大兒子，目前由媽媽協助照顧，林女為了讓二個女兒多和前夫見面，一年多前從北屯搬到大里，並透過朋友認識現在的黃姓男友。

    據指出，林女之前曾在工廠擔任作業員，約三個月前搭男友車子外出時車禍撞斷手，受傷開刀修養至今尚未工作，導致經濟狀況不穩定，有申請中市政府的社福補助，為了改善經濟狀況，近來有想要找工作重新上班，沒想到卻碰上火警喪命。

    中市政府社會局表示，媽媽和孩子是社會局的服務對象，有福利身分，領有相關補助，社工定期追蹤孩子受照顧情形，並召開家屬會議，希望提升家長的親職教養功能。

    社會局說，近期一次接獲通報孩子身上有傷，經訪視相關人員及驗傷，確認為玩耍時不慎跌倒的擦挫傷，非受暴導致。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播