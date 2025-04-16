單親媽才逢車關 想返職場又遇死劫

台中市大里區中興路1段兩戶民宅昨天凌晨發生火警，造成住在3樓後方房間的林姓女子和2名女兒命喪屋內。（記者陳建志攝）

2025/04/16 05:30

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中大里昨天凌晨發生民宅火警，造成林姓女子和二名七歲、五歲女兒命喪火場，據了解，二名女童目前就讀北屯的幼兒園，情路不順的林女，十六歲就產子，之前則曾擔任作業員，近來因車禍斷手休養，原本近期準備重新找工作，沒想到遇到火警死劫，讓家人難過不已。

命運坎坷 家屬唏噓

據了解，林女娘家在台中市北屯區，兩名女童戶籍也在北屯，就讀當地幼兒園，幼兒園表示，兩個孩子平時上學上課正常，父母幫忙接送，不因父母離異而影響就學，十四日週一則有請假。

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林女情路不順，十六歲時就生下大兒子，開始打零工養育小孩，後來又認識黃姓前夫，生下了二個女兒後離婚，就讀小學四年級的大兒子，目前由媽媽協助照顧，林女為了讓二個女兒多和前夫見面，一年多前從北屯搬到大里，並透過朋友認識現在的黃姓男友。

據指出，林女之前曾在工廠擔任作業員，約三個月前搭男友車子外出時車禍撞斷手，受傷開刀修養至今尚未工作，導致經濟狀況不穩定，有申請中市政府的社福補助，為了改善經濟狀況，近來有想要找工作重新上班，沒想到卻碰上火警喪命。

中市政府社會局表示，媽媽和孩子是社會局的服務對象，有福利身分，領有相關補助，社工定期追蹤孩子受照顧情形，並召開家屬會議，希望提升家長的親職教養功能。

社會局說，近期一次接獲通報孩子身上有傷，經訪視相關人員及驗傷，確認為玩耍時不慎跌倒的擦挫傷，非受暴導致。

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