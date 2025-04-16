頂加鐵皮大火 媽緊抱稚女3死

台中大里中興路一段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，昨天凌晨起火燃燒，火勢猛烈。（記者陳建志翻攝）

2025/04/16 05:30

僅一個逃生口 只能往樓下逃 疑電線走火釀慘劇

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中市大里區中興路一段兩戶民宅的頂樓加蓋房間，昨天凌晨零起火燃燒，台中市消防局人員抵達時火勢已蔓延，雖在卅分鐘內撲滅，卻在三樓加蓋的後方房間，發現黃姓屋主的廿七歲林姓女友，抱著五歲女兒陳屍牆邊地上，另一名七歲女兒躺則在床上，三人已葬身火場，家人到場淚崩，火調人員初步鑑識，不排除電線走火。

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台中市消防局昨天凌晨零點十分接獲報案，指大里區中興路一段二一六巷兩間民宅火警，抵達時發現是二樓加強磚造、三樓鐵皮加蓋建築物，三樓已經全面燃燒，立刻佈水線搶救。

小姊妹僅七歲、五歲

外出訪友趕回來的廿九歲黃姓屋主表示，林姓女友和她兩名分別五歲和七歲的女兒，睡在三樓後方的房間沒有逃出來，消防員立刻進入屋內搜尋，火勢約在零點四十分撲滅，消防員於三樓後側房間，發現林女和二名年幼女兒，大女兒躺在床上，林女則抱著小女兒躺在地上牆邊，三人全身焦黑死亡。

據了解，這兩戶住宅都是黃姓男子家人所有，三樓並有打通，當時住在屋內黃男的阿公、叔叔和姑姑逃出；黃男阿公表示，前晚他十點左右就睡覺，火警發生時並不知道起火，是家人叫醒他，帶著他從一樓逃出，不清楚為何起火。

鄰居則表示，當時聽到玻璃破碎的聲音，原本以為有人吵架，起床一看才發現是火警，因火勢相當猛烈，真的嚇死了。

三人遺體昨天接近中午時運出火場，兩名女童的生父和林女家人掩面痛哭，場面讓人鼻酸，三人大體送往殯儀館由檢察官相驗。

台中市消防局火調人員昨天進入火場鑑識，發現林女三人受困的三樓房間，僅有往樓下的樓梯一個逃生口，若第一時間沒有逃出，逃生就會陷入困境，初步鑑識後，不排除是電線走火，但確切起火原因仍需進一步鑑識釐清。

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