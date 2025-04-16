為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    頂加鐵皮大火 媽緊抱稚女3死

    台中大里中興路一段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，昨天凌晨起火燃燒，火勢猛烈。（記者陳建志翻攝）

    台中大里中興路一段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，昨天凌晨起火燃燒，火勢猛烈。（記者陳建志翻攝）

    2025/04/16 05:30

    僅一個逃生口 只能往樓下逃 疑電線走火釀慘劇

    〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中市大里區中興路一段兩戶民宅的頂樓加蓋房間，昨天凌晨零起火燃燒，台中市消防局人員抵達時火勢已蔓延，雖在卅分鐘內撲滅，卻在三樓加蓋的後方房間，發現黃姓屋主的廿七歲林姓女友，抱著五歲女兒陳屍牆邊地上，另一名七歲女兒躺則在床上，三人已葬身火場，家人到場淚崩，火調人員初步鑑識，不排除電線走火。

    台中市消防局昨天凌晨零點十分接獲報案，指大里區中興路一段二一六巷兩間民宅火警，抵達時發現是二樓加強磚造、三樓鐵皮加蓋建築物，三樓已經全面燃燒，立刻佈水線搶救。

    小姊妹僅七歲、五歲

    外出訪友趕回來的廿九歲黃姓屋主表示，林姓女友和她兩名分別五歲和七歲的女兒，睡在三樓後方的房間沒有逃出來，消防員立刻進入屋內搜尋，火勢約在零點四十分撲滅，消防員於三樓後側房間，發現林女和二名年幼女兒，大女兒躺在床上，林女則抱著小女兒躺在地上牆邊，三人全身焦黑死亡。

    據了解，這兩戶住宅都是黃姓男子家人所有，三樓並有打通，當時住在屋內黃男的阿公、叔叔和姑姑逃出；黃男阿公表示，前晚他十點左右就睡覺，火警發生時並不知道起火，是家人叫醒他，帶著他從一樓逃出，不清楚為何起火。

    鄰居則表示，當時聽到玻璃破碎的聲音，原本以為有人吵架，起床一看才發現是火警，因火勢相當猛烈，真的嚇死了。

    三人遺體昨天接近中午時運出火場，兩名女童的生父和林女家人掩面痛哭，場面讓人鼻酸，三人大體送往殯儀館由檢察官相驗。

    台中市消防局火調人員昨天進入火場鑑識，發現林女三人受困的三樓房間，僅有往樓下的樓梯一個逃生口，若第一時間沒有逃出，逃生就會陷入困境，初步鑑識後，不排除是電線走火，但確切起火原因仍需進一步鑑識釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播