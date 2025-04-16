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    首頁　>　社會

    今年首波懲詐 1個月查扣3億不法所得

    高檢署統合懲詐團隊自二月十日至三月十日，針對假投資詐騙、非法第三方支付、幣商業者及不動產詐騙等高發性類型電信詐欺犯罪進行掃蕩，合計查獲三一八○件，查扣現金犯罪不法所得一億九三一二萬餘元、泰達幣二○三萬餘顆，不動產十三筆、二十四輛汽車，共逾三億元。圖為高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

    高檢署統合懲詐團隊自二月十日至三月十日，針對假投資詐騙、非法第三方支付、幣商業者及不動產詐騙等高發性類型電信詐欺犯罪進行掃蕩，合計查獲三一八○件，查扣現金犯罪不法所得一億九三一二萬餘元、泰達幣二○三萬餘顆，不動產十三筆、二十四輛汽車，共逾三億元。圖為高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

    2025/04/16 05:30

    打詐綱領2.0版 破3180案、逮4524人、押663人

    〔記者王定傳／台北報導〕行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領二‧○版，今年一月開始推行，高檢署統合懲詐團隊自二月十日至三月十日，針對假投資詐騙、非法第三方支付、幣商業者及不動產詐騙等高發性類型電信詐欺犯罪進行掃蕩，合計查獲三一八○件，查扣現金犯罪不法所得一億九三一二萬餘元、泰達幣二○三萬餘顆，不動產十三筆、二十四輛汽車，共逾三億元。

    高檢署指出，其中台北地檢署「斬金行動」，查獲詐團以假投資方式配合假出金詐欺水房，假出金匯款予被害人達八億餘元，誘使被害人繼續投資，被害人達五千餘人，財損約一五○多億元，已羈押五十二名嫌犯；另雲林地檢署起訴「假幣店、真水房」、「假物流、真車手」詐團，被害金額達三十一億元，被告已被起訴並求刑二十年。

    高檢統合懲詐團隊 去年扣二六四億

    高檢署統計，打詐綱領一．五版執行期間（前年六月至去年十二月），查獲詐欺集團四○八三團，與前期（二○二二年六月至二○二三年十二月）相較，成長三十三％，查扣不法所得二六四億元，與前期相較成長三四○％。

    此外，全國各地檢電信詐欺及單純人頭帳戶案件新收數，去年與前年相較，分別下降二十六．八九％、三十九．五二％，顯見懲詐團隊「刨根溯源查緝及查扣犯罪資產」已漸生成效，後續將持續對高發性的詐欺類型，強化查緝、聲請羈押及從重量刑，以嚴懲不法。

    另為有效填補被害人所受損害，高檢署自前年七月推行追贓返還計劃，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴依據，經統計自前年七月至去年底，和、調解件數為一萬三千多件，和調解金額為三十億六九七○萬元。

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