攝狼6年後再偷拍裙底 遲不治療 判7月不給緩刑

「攝狼」6年後再偷拍裙底，判7月不給緩刑。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/16 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕有偷拍前科的莊姓男子重施故伎，去年七月在台南永康區一家超商內偷拍一名少女裙底時，被店員發現、報警逮人。台南地院依刑法對少女犯偷拍隱私罪、判莊男須入獄的七月刑期，且莊直到律師於今年二月建議才去就醫，法官不同意給莊緩刑，但還可上訴。

判決指出，莊男於二○二四年七月二日近午時，在台南永康區一家超商內，見一名年約十五、六歲的少女在貨架間選購商品，竟萌生邪念，在女方不知情狀況下，拿手機從少女身後伸到女方的裙底偷拍隱私部位。此舉被超商店員察覺、報警逮住莊男。

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訊時，莊男坦承犯行；警方調閱超商內監視器影像與莊男手機內的性影像等物證，佐證其偷拍少女身體隱私犯行。

法官審理認定，莊男構成兒少福利與權益保障法與刑法的成年人故意對少女偷拍身體隱私罪，因是對未成年人犯下此罪，依兒少法規定加重量刑。

法官調查，莊男為滿足個人私慾，曾於二○一八年間在某文具店內以手機偷拍他人下體隱私部位，被檢方起訴，後來他與被害人和解，對方撤回告訴，台南地院只好對莊判決公訴不受理。

法官批判這名「偷拍狼」不但沒記取教訓，六年後又在超商偷拍少女身體隱私，讓少女心裡留下難以磨滅的陰影，莊男犯行應予嚴懲；考量受害少女的法定代理人無調解意願，依法判處莊七個月徒刑。由於莊在第一次犯後不知悔改、也沒有自覺要去就醫治療，六年後又再犯，同樣沒想尋求治療偷拍衝動問題，直到今年二月間在律師建議下，莊才開始就醫治療，可能仍有再犯之虞，不宜給予緩刑宣告。

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