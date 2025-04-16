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    星國女狂領746萬 離境前被捕收押

    新加坡揭姓女車手在雲林狂領746萬，離境前遭檢警攔截，訊後聲押獲准。 （雲林地檢署提供）

    新加坡揭姓女車手在雲林狂領746萬，離境前遭檢警攔截，訊後聲押獲准。 （雲林地檢署提供）

    2025/04/16 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕廿七歲新加坡揭姓女車手在雲林縣內各處ATM提領七四六萬元現金，檢警在她準備出境前逮捕，進一步查獲六十歲黃男為首的四名白牌司機配合詐團載送車手提款，雲林地檢署訊後依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，將涉案四人聲押獲准，一名交保。

    雲林檢警查出，揭女在網路找到電信詐欺詐團工作，詐團會先以Line連繫被害人解除分期付款、假中獎通知等，誘騙匯款至指定帳戶，再指示她到指定金融機構提領詐款，二月廿一日揭女持觀光簽證入境，由五十四歲鍾男負責載送，先後在台西、虎尾、斗南、西螺等地，持人頭帳戶提款卡到各地取款。

    斗南警分局上月七日發現，報請雲林地檢署成立專案小組偵辦，檢警研判揭女取款後，可能離境躲避追查，通知移民署境管，八日上午揭女離境前將她拘提到案，訊後依加重詐欺罪、洗錢防制法等罪聲請羈押獲准，而鍾姓司機也坦承載揭女取款，但否認參與詐騙，訊後裁定三萬元交保。

    檢方判斷可能有白牌車司機團專門配合載送車手取款，再指揮警方擴大偵辦，陸續帶回黃男、洪男、陳女等白牌車司機，檢方表示，該司機團由黃男配合詐團統一調度，以每次車資高於一般計價，派遣司機前往載送車手，訊後將三人聲押獲准，並持續追查詐團上游。

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