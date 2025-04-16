遏阻越界盜砂 中國籍華益九號抽砂船沒收

中國籍「華益九號」抽砂船盜採海砂案，高雄高分院更審逆轉判決沒收抽砂船。（資料照）

2025/04/16 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕已纏訟三年、備受矚目的中國籍「華益九號」抽砂船盜採海砂案，船長陳偉斌被依違反專屬經濟海域及大陸礁層法判刑一年十月定讞，船隻沒入部份經修法後，高雄高分院更審逆轉判決沒收抽砂船。

船舶盜砂可沒收已修法三讀 高雄高分院更審逆轉改判

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據了解，前年四月間，中國籍「華益九號」抽砂船，由船長陳偉斌駕駛，搭載張姓等九名船員，自福建省漳州市詔安縣出發，在高雄興達港外海九十三浬處，即中華民國專屬經濟海域範圍內違法抽取至少三百公噸海砂。

同月廿六日清晨，為海巡署艦艇查獲，下令將海砂回填，並將人船帶回，依違反專屬經濟海域及大陸礁層法，移送橋頭地檢署偵辦、起訴。張等九人應訊全部認罪，僅陳姓船長否認犯行。

地院判處張等船員各一年徒刑、緩刑兩年；陳姓船長則被判處徒刑一年十月，並沒收「華益九號」，僅陳不服上訴，高雄高分院維持原審刑度，但認為抽砂船船東並不是共犯，因此撤銷沒收抽砂船，海委會主委管碧玲一度發文批評打擊海巡執法效能與士氣。

陳男再度提起上訴，被最高法院駁回、定讞；而檢方也針對未沒收抽砂船部分上訴，結果撤銷發回高雄高分院重新審理。

高雄高分院更一審認為，依據已修改的中華民國經濟海域及大陸礁層法第十八條第三款規定，故意損害天然資源或破壞自然生態，犯罪所用船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，因此改判沒收「華益九號」，仍可上訴。

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