自由日日Shoot》「國內詐騙財損 七成來自臉書」 科偵警官怒諷臉書演算法「真棒」

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆在自己臉書貼文，諷刺臉書投放廣告的演算法「真的很棒」！（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/16 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕投資詐騙廣告猖獗，連專責防制科技犯罪的警官都受不了，以嘲諷語氣開嗆：「臉書的演算法實在太厲害了！」刑事警察局科技犯罪防制中心三線二星主任林建隆，前天在自己臉書貼文稱，他點了一則投資詐騙廣告，臉書就會投放給他更多詐騙廣告，投放廣告的演算法「真的很棒！」

點擊詐騙廣告 就不斷投放轟炸

林建隆是國內首屈一指的科技偵查專家，也是警方科偵的龍頭，經常與Meta（臉書）公司開會提醒企業應負防詐責任，但成效有限；就算打詐四法已上路，明定企業知悉刊登為詐欺廣告，應主動停止播送，但臉書只下架警方通知的詐騙廣告，自己卻不把關，甚至以超強演算法繼續強力播送詐騙廣告。

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林建隆說，假投資詐騙是目前台灣最嚴重的詐騙類型，詐團尋找詐騙目標最主要的管道就是廣告；而國內詐騙財損，高達七成都來自臉書。

他指出，去年台北市一對母女透過臉書接觸到假冒網紅「柴鼠兄弟」的廣告，被騙走一二○○萬元，最後不幸輕生；結果昨天臉書又投放假冒柴鼠兄弟的投資廣告給他，點擊後，一如熟知的詐騙手法，邀他加入助理帳號及拉他進LINE投資詐騙群組。

批臉書不把關 都等通報才下架

最令他忍無可忍的是，接下來他的臉書就不斷遭投詐廣告「轟炸」，自從點擊後，每滑三則貼文就會出現一則投詐廣告，這不就表示臉書演算法太厲害，可以非常精準的投給他；但這種厲害沒用在偵測詐騙廣告，從未主動偵測下架，等到接獲通報才下架時，不知道已有多少民眾受害，臉書則不知道已經賺了多少廣告費。

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