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    首頁　>　社會

    撞死女移工肇逃 BMW男是清潔隊員

    吳姓清潔隊員（右）涉嫌肇事撞死女移工後逃逸，昨天被警方拘提到案移送法辦。（記者楊金城攝）

    吳姓清潔隊員（右）涉嫌肇事撞死女移工後逃逸，昨天被警方拘提到案移送法辦。（記者楊金城攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市台一線官田段十二日晚間發生肇事逃逸案件，造成女移工客死異鄉，涉嫌駕駛BMW肇事的吳姓男子昨天到麻豆警分局投案，他竟然是官田區清潔隊隊員，否認酒駕肇事，警方依肇事逃逸、過失致死罪嫌將他移送法辦。

    十二日晚間八點，卅四歲黑姓印尼籍移工騎乘重機車後載四十一歲娜姓印尼籍女移工，另廿六歲印尼籍移工阿古騎乘微型電動二輪車，在台一線官田段要往南六十四線通過路口時，遭沿台一線由南往北行駛的BMW猛烈撞擊，造成娜女頭顱破裂當場死亡，另二名移工受傷。

    肇事的BMW車在肇事後並未停車，反將車輛棄置於前方四百公尺的台一線路旁後逃逸。涉嫌肇逃的吳姓車主在經過卅八小時後，昨天上午由律師陪同向分局投案。

    吳嫌當晚去小吃部，返家途中在台一線肇事逃逸，他否認酒駕，肇事後因慌張才離開現場，他到案後酒測無酒精反應。

    台南市環保局表示對於吳員涉嫌肇事逃逸、罔顧他人生命安全的違法違紀行為表達譴責，後續將依司法調查結果，依規定予以懲處，嚴肅以對，絕不護短。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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