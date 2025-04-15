當庭拒保3.5億 博弈大亨陳政谷羈押

台中地院昨重開羈押庭，陳政谷加保至3.5億，但他當庭喊「寧願羈押」。 （記者許國楨攝）

2025/04/15 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕九州博弈集團涉賭博、洗錢及洩密等案，先前台中地方法院裁定集團總裁陳政谷與前刑事局警政監林明佐分以兩億元與一千兩百萬元交保，並配戴電子腳環監控，但檢方再次抗告，台中高分院二度撤銷交保，台中地院昨重開羈押庭，法官審理後裁定林羈押，陳雖加保至三點五億元，但他當庭拒絕交保，最後仍裁定收押。

陳政谷被指控經營賭博網站、洗錢，賭資高達四三八億元，而林明佐則遭指控擔任中市刑大隊長期間洩密偵辦進度，還收賄四四五一萬元，兩人去年就被收押禁見且二度延押，台中地院今年三月十七日裁定陳兩億元、林以一千兩百萬元交保，對此檢方提出抗告，台中高分院撤銷發回，中院三月廿六日更裁維持交保金額、對兩人加電子腳環監控。

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對此，檢方再度提出抗告，台中高分院認為確有斟酌餘地，兩人均有不明財產，恐有逃亡之虞，二度發回原審更裁，台中地院昨下午重開羈押庭，陳政谷表示，檢方偵辦期間，營造他企圖逃亡假象。其律師也說，此案兩億元交保裁定，顯然已足夠。

林明佐則說，交保後已到三個醫療中心就診「癌細胞已擴散」，無法以手術治療，需進行重粒子等放射線治療，希望法院裁定交保，其律師說，林並非有資力逃亡海外就醫能力，且病症屬於罕見，若無交保在外，未來恐下半身癱瘓，目前需要坐輪椅，需人攙扶才能站立，顯然無法逃亡海外，而且一千兩百萬元保金是親友籌措，更無逃亡可能。

此案經開庭審理後，地院裁定林明佐羈押二個月，陳政谷加保至三億五千萬，限制出境、出海八個月，交保期間施以電子監控，但陳當庭喊說自己沒錢，不願交保，要求地院羈押，寧願去關，晚間法官再度問陳是否無法辦保？陳答案依舊堅持，合議庭評議後裁定收押。

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