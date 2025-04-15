酒駕達爛醉 宜蘭地院法官張軒豪 懲戒法院重判免職

宜蘭地院法官張軒豪因酒駕達爛醉，懲戒法院重判免職。（資料照）

2025/04/15 05:30

轉任台北地院司法事務官

〔記者楊國文／台北報導〕七年前因駕車肇事逃逸被判緩刑的宜蘭地院法官張軒豪，去年在辦公室飲用伏特加烈酒後上路遭警查獲，酒測值達一點零五毫克，張停職後被依公共危險罪判刑四月定讞；懲戒法院職務法庭審理認定張職司審判竟酒駕，違法情節嚴重，有損法官尊嚴和宜蘭地院形象，已不適任法官，判決免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。可上訴。

因酒駕拔法官職第一人

司法院指出，張軒豪是我國司法史上因為酒駕被拔掉終身職法官職位的第一人。

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資深法官指出，張軒豪任職法官廿多年，估計月入近廿萬元，若被免除法官職務，改調司法事務官確定，不僅年薪少一百多萬元，退休俸也相差上千萬元，損失慘重。

年薪少百萬 退休俸差千萬

檢方調查，張軒豪去年八月十九日上班時間，在辦公室飲用酒精含量四十％的伏特酒，之後開車上路，當晚八時四十五分在宜蘭市被警攔查，酒測值達一點零五毫克。

張事後遭司法院停職，高等法院依觸犯公共危險罪判他四月徒刑，可易科罰金十二萬元確定，監察院將張彈劾，並與司法院均將他移送懲戒法院職務法庭懲戒。

罹酒精性肝硬化移植肝臟

職務法庭審理認定，張曾因過量飲酒，罹患酒精性肝硬化而進行肝臟移植手術，卻仍無視飲酒對健康的可能危害，且在飲用伏特加酒約一百五十毫升後仍執意酒駕，對用路人生命、身體構成嚴重危險，並顯示對戒除酒駕的自我控制力低，欠缺自律自省，嚴重減損身為法官的職位、尊嚴及司法公信力，判免除法官職務，轉任北院司法事務官。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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