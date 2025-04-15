陽明山火噬50公頃 黑鷹神救援

台北市七星山北麓小油坑旁山林十四日發生火燒山，大批警消前往灌救並出動黑鷹直升機救援。（記者鹿俊為攝）

2025/04/15 05:30

疑空品感測器起火釀災 國研院配合火調 啟動內部調查

〔記者王冠仁、林承鴻、楊媛婷／台北報導〕台北市陽明山七星山步道區昨早發生火警，山區風勢強勁助長延燒，最後由空勤總隊黑鷹直升機支援，先後執行三次灑水任務，再加上消防員奮力救災超過五小時，火勢在昨下午四時卅二分撲滅，火燒面積達五十公頃，無人受傷。陽管處人員聲稱可能是國科會設置的空氣品質感測儀器起火，但北市消防局將會進一步釐清。

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消防員背水帶救災超過5小時

台北市消防局昨早十一時十七分，接獲陽明山國家管理處人員報案，聲稱有設備起火燃燒。消防局發現是山林火警，派遣大量人車救援，也派空拍機監控火勢；現場火勢一發不可收拾且向上延燒，一度燒越稜線，最終侷限在山谷之間。

北市發送災防告警細胞廣播訊息

消防局指出，燃燒處是在鞍部，當地為箭竹林，有一邊的山勢很陡峭，熱度蓄積後，會沿著山坡往上燒，燃燒速度比人爬山快非常多。

台北市災害應變中心昨下午也針對陽明山火警火點，即小油坑周邊二公里範圍內民眾發送「災防告警細胞廣播訊息」。

由於消防車無法靠近起火點，消防員只能背著消防水帶，徒步行走上百公尺設法靠近起火點，再連接水帶射水救援；消防員分三線射水，但水帶越長射水力道越小，救援難度高。昨下午一架空勤總隊直升機於台中清泉崗起飛到場，執行三趟灑水任務，最終順利撲滅火勢。

對於外界推測可能是空品感測器起火引起火災，國科會國家實驗研究院國家高速網路與計算中心表示，為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，在二○二二年時向陽管處申請，在小油坑地區架設空氣品質感測器，該空品感測器為在偏遠無電區域還是可以持續運作，並透過網路即時回傳數據，因此電力來源採取太陽能供電系統。

國研院表示，承包廠商提供的太陽能桿與感測器經過測試與驗證後才部署，該計畫已於去年底結束，至於為何設備未隨計畫結束拆除原因則還待釐清。國研院院長蔡宏營表示，如果調查結果確實是國研院國網中心之設備造成，國研院將承擔相關責任，絕不卸責。國研院已啟動內部調查，並將全力配合消防單位之外部調查，釐清起火原因；同時亦將仔細盤點現有設備，預防類似事件再度發生。

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台北市七星山北麓小油坑旁山林十四日發生火燒山。（空勤總隊提供）

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