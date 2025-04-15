建設公司經營權 3大黑幫插手爭奪 涉開槍恐嚇 美鷹會大哥王鑫300萬交保

天道盟美鷹會精神領袖王鑫涉開槍恐嚇案，300萬元交保。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/15 05:30

〔社會新聞中心／台北報導〕兩年前王姓節目製作人在台北市內湖區遭人當街連開十五槍，左小腿中彈送醫，警方當時僅抓到協助槍手藏身及偷渡的十一名共犯，士林地檢署循線追查，發現槍擊案疑與王男岳父的建設公司經營權爭奪有關，國內三大黑幫都涉插手此事，上月先後逮竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘、四海幫大哥郝廣民，昨再逮天道盟美鷹會精神領袖王鑫，釐清幕後主使及恐嚇取財等相關案情，訊後諭令王鑫以三百萬元交保候傳。

王姓節目製作人 2年前被連開15槍

檢警調查，王男二○二三年四月十日遭人當街朝小腿開槍，警告意味濃厚，槍手案發後從澎湖潛逃出境，當時警方認為幕後有黑幫策劃教唆。

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由於王男稱自己生活單純，並無與黑幫糾紛或巨額欠債，唯一能想到的可能是，岳父與自家兄弟為家族共同持有的建設公司經營權鬧上法庭，因公司市值達卅億元，期間找上天道盟出面仲裁，懷疑因此引發槍擊案。

竹聯許瑞弘、四海郝廣民 上月被捕

槍手雖未落網，檢警抽絲剝繭，發現經營權歸屬利益龐大，其中兩派人馬分別找上國內三大黑幫「喬事」，經兩年追查，上月間逮竹聯幫許瑞弘、四海幫郝廣民，最後鎖定背後主導的美鷹會精神領袖王鑫，士林地檢署昨指揮刑事局持拘票，前往桃園機場逮捕正從澳門搭機回台的王鑫。

刑事局曾在二○二一年以涉嫌組織犯罪等罪名逮捕王鑫及美鷹會多名成員，王鑫因罪證不足不起訴，近年他遊走兩岸三地，頗為活躍。

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