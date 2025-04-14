成大女助理遭撞亡 保時捷男賠5百萬緩起訴

蔡姓男子駕駛的保時捷休旅車於去年七月二十日晚間在台南東區富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的謝姓女子，導致謝女傷重不治。（民眾提供）

2025/04/14 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學謝姓女助理於二○二四年七月在行人穿越道遭一輛左轉的保時捷休旅車撞上，謝女傷重送醫搶救到隔天上午不治。保時捷蔡姓男駕駛被依過失致死罪嫌送辦，因蔡男坦承犯行、賠償五百萬元給死者家屬，台南地檢署處分蔡男緩起訴一年。

已婚的謝姓女子（五十三歲）去年七月二十日晚間七點多外出倒垃圾後，走近東區富農街口的東門路行人穿越道、往南到東門路的對側欲回家，謝女走過行人穿越道時，三十多歲蔡姓男子駕駛的保時捷休旅車從富農街口左轉進入東門路時，在路口行人穿越道撞上走路的謝女。

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謝女被撞頭部外傷、大腦出血與顱骨骨折併氣腦、雙側肺挫傷、骨盆骨折與腳骨折等多重傷勢，警、消單位獲報將謝女送醫急救，謝女仍因傷勢過重，延至隔天上午八點許宣告不治。肇事的蔡男酒測值是零。

檢方調查認定蔡男涉過失致死罪嫌，考量蔡男素行尚可，事後賠償五百萬元（不含強制險）給謝女家屬，達成和解，蔡歷經此教訓，當知警惕、無再犯之虞，因此給他緩起訴一年的處分，在緩起訴確定之日起六個月內，蔡必須向公庫支付三萬元、參加一場法治教育課程。

謝女家人嘆道，經歷此案才能感受到路口未禮讓行人造成家人死亡的切身之痛，也覺得人命在台灣似乎廉價，想要杜絕台灣路口行人遭車禍撞死的憾事，須請所有在路口直行或轉彎的車輛駕駛，不論在白天或夜間（尤其是夜間）都要注意車前方動態，遇有行人優先禮讓就沒錯。

二○二三年五月一位媽媽偕三歲女兒走在台南北區成功路、忠義路口行人穿越道，也不幸遭轉彎車輛撞擊，造成媽媽重創、三歲余小妹亡的悲劇，一死一傷的路口車禍，引發全國重視行人地獄問題，政府並與民間推動法制禮讓行人及運動，車禍肇事者也在賠償余小妹的父母後獲判緩刑。

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