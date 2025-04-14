車手被逮3次 沒賺到錢又吃官司

新北市一名韓姓車手兩度被逮，重操舊業收水時，第三度被警方逮獲，連同兩名同夥都落網，在車上起出收據、工作證、贓款、K他命殘渣等證物。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/14 05:30

警方研判再犯率高鎖定 逮韓男及兩同夥全羈押

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名韓姓車手曾兩度被逮，警方研判他再犯率高，掌握他現身新莊一帶，恰巧一名女車手也在附近收取被害人五十萬元款項，持續追蹤韓嫌，果然發現他拿取女車手丟包路邊一袋物品，走到附近交給上線車手，警方一舉逮獲三名車手，起出五十萬元贓款、K他命等證物，因三人均否認是車手，都被法院裁定羈押，警方持續溯源追查幕後集團。

請繼續往下閱讀...

新莊警分局八日獲報賴姓男子詢問加入青石投資版，投資顧問告知投資可望高獲利，要他加緊投資，賴男察覺不對勁報案，警方告知他收到詐騙訊息，要他繼續配合詐團，十二日詐團再聯繫賴男，要他面交五十萬元，賴男與女車手約在捷運新莊站出口面交，女車手得手後，走入附近建中街丟包巷內路邊，不久警方鎖定的韓姓車手現身。

警方研判廿三歲韓男重操舊業，持續跟監，發現他拿取女車手丟包物品，轉入建中街另條巷道，正要上車交給監控車手，警方衝上前逮獲韓姓車手及廿五歲駕駛許姓監控車手，同步逮捕廿八歲簡姓女車手，在韓嫌、簡女身上，起出收據、手機、工作證等證物，在韓男身上另起出K他命殘渣袋、K盤。

警方調查，韓嫌曾於四年前、去年兩度涉及詐欺被逮，因他染毒缺錢花用，重操舊業，但最近現身捷運新莊站附近收取款項被警方鎖定，進一步追出他受詐團上線指示，在被害人面交處附近活動。

韓嫌辯稱只是幫忙，不清楚裡面物品，簡姓女車手及許男也辯稱是協助收款，不認識彼此及連絡人，韓嫌還辯稱，連酬勞都沒收到，怎能算是車手；警方將全案依詐欺、毒品案移送新北地檢署偵辦，因韓嫌等三名車手都否認涉案，法院裁定三人全羈押。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市一名韓姓車手兩度被逮，重操舊業收水時，第三度被警方逮獲，連同兩名同夥都落網，在車上起出收據、工作證、贓款、K他命殘渣等證物。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法