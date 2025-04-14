被告報到方式五花八門 基層籲全國數位化

北市警刑事被告定期報到E化系統，讓報到者在手寫 板簽名，取代紙本簽到。 （記者王冠仁攝）

2025/04/14 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣近年來陸續發生許多刑案被告落跑出境、人間蒸發的案例，重創司法威信，尤其許多刑案被告並沒有使用電子腳鐐、電子手環等科技設備來監控，全靠警方協助。不少警界基層認為，台北市警局獨創的「刑事被告定期報到E化作業」系統展現出卓越成效，若能推展至全國，想必能夠有效防堵刑事被告落跑的情況。

二○一九年七月，立法院三讀通過刑事訴訟法修正案，檢察官、法官可命被告「定期向法院、檢察官或指定之機關報到」。新制上路後，據刑事局統計，自二○一九年至去年，警方協助辦理刑事被告報到的每年人次，分別為七九九九、八四二九、三八七八、七七一四、七四八七、七一七三人，除疫情年，每年都逾七千人。

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一名台北市派出所所長說，雖然台北市警局有這套系統，但「紙本簽到」依然存在，因為必須要先由法院、地檢署傳送正式公文，市警局資訊室才能針對刑事被告輸入「報到條件」，才能使用該系統的手寫板簽到。

人工審核 極易出錯且效率低落

有些個案是因為公文傳送需要時間，在這段時間內只好以紙本簽到的方式來辦理；但有些法官、檢察官可能是嫌傳送公文麻煩，依舊要求警方用「古板作法」，令人不解。

一名警官指出，警方協助刑事被告報到這項工作之所以繁瑣，主要在於報到方式「五花八門」，因為每個人報到時間、時段、頻率都不同，若以人工審核，極易出錯且效率低落。警界認為，應由中央單位主導，與各法院、地檢署協商，將刑事被告報到全面數位化，才能有效防堵落跑再發生。

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