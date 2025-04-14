鍾文智電子腳鐐曾斷訊 警疑測試

近來重大落跑案例

2025/04/14 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智棄保潛逃後，外界還發現他居然在去年十月中旬就沒再接受電子腳鐐科技監控，在司法界引起風暴。不過，鍾文智在接受電子腳鐐監控期間，曾發生過一次「斷訊」情況；有刑警推論，說不定當時是鍾以不明手法遮蔽信號，主要是想「測試」電子腳鐐斷訊後，警方找人的速度有多快。

據了解，二○二三年十月三十一日早上十一時許，台北市警局信義分局忽然接獲通報，聲稱鍾文智的電子腳鐐訊號忽然消失。由於當時警方掌握鍾文智平時白天經常會前往台北一○一大樓五十多層樓一處會議室，警方立刻兵分兩路，分別前往台北一○一大樓與鍾文智的住處找人，同時也打電話給鍾文智。

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不過，警方撥打鍾文智的手機號碼將近半小時，遲遲沒有人接聽，直到後來他才接起電話。他在電話中告訴警方，方才在開會所以沒有留意到手機來電，還說他人就在台北一○一大樓內，自己也不清楚為何電子腳鐐會斷訊。

警方擔心有異，要求他立刻前來派出所，他在當天十二時前，就自行前往住家轄區的福德派出所報到，警方隨後就持法院開出的拘票將他帶往法院。

一名警官透露，鍾文智當時接受電子腳鐐監控期間，也經常前往台北一○一大樓開會，但過往從來沒有出現過斷訊或訊號異常的情況。對照他最終落跑的行為，警方懷疑，他當時有可能是利用特殊物品來遮蔽電子腳鐐的訊號，就是要測試警方找人的速度，來進一步沙盤推演落跑方式。

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