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    4項核心防護 建構反駭防線

    中國京東集團等購物平台被駭客攻擊，將資料放在暗網販賣。 （翻攝自暗網網路）

    中國京東集團等購物平台被駭客攻擊，將資料放在暗網販賣。 （翻攝自暗網網路）

    2025/04/13 05:30

    〔社會新聞中心／調查報導〕在數位化科技時代，防範駭客入侵，已成為政府、企業與個人的必修課。資安人員認為，唯有透過分層防禦與持續檢測等四項核心防護機制，協助建構安全防線，方能有效降低各種風險。

    「多因子認證」（Multi-Factor Authentication 縮寫MFA），因為密碼單一防護已經擋不住駭客入侵，專家建議應全面導入生物辨識、OTP動態密碼或硬體安全金鑰，建立至少二或三層驗證機制；金融等高風險系統可再增設行為模式分析，偵測異常登入軌跡。

    「定期更新和修補」，必須定期更新網站的所有軟件、插件和依賴項，以修補已知的安全漏洞，此舉至關重要；過時的軟體易使網站出現安全性漏洞及遭遇惡意軟體攻擊。

    「設置防火牆」（Firewall），此為網際網路與內網之間的網路安全裝置，目的是即時攔截異常流量；針對關鍵伺服器，可採用「零信任架構」，執行最小權限原則，降低橫向移動風險。

    「入侵檢測系統」（Intrusion-detection system，縮寫IDS）是一種網路安全裝置，可以監控網路傳輸或者系統，檢查是否有可疑活動或違反部門、企業的政策，一旦偵測到，會發出警報或者採取主動反應措施。

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