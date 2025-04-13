毒品、洗錢…暗網犯罪無所不包

中國淘寶、拼多多、京東集團等購物平台遭駭客攻擊，資料被放在暗網販賣。 （翻攝自暗網網路）

2025/04/13 05:30

〔社會新聞中心／調查報導〕網路世界是虛擬的，但在幽暗的角落，卻真實存在一個一般人不易觸及的「暗網」（Dark web），它提供罪與惡的交易空間，是網路世界中最黑暗的一面。暗網也稱為「不可見網」、「隱藏網」，存在於全球資訊網內，使用者想連接上去，只能用特殊軟體、特殊授權或者對電腦做了特殊設定，才能存取。

追溯暗網成立初衷，是在一九九○年間，由美國海軍研究實驗室國防部高級研究項目署（DARPA）資助，為建立一個不被追蹤的點對點網路，做為軍事情報秘密聯繫之用。二○○二年，美國政府認為要讓「暗網」達到藏於無形的目的，就開放給公眾使用，達到「情報人員隱身在浩瀚網海中」的效果，於是讓暗網公開進入公眾領域，不料卻逐步失控。

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後來暗網被許多非法活動使用，而且犯罪類型隨著技術發展還不斷演變，甚至提供「用戶評價」系統，仿照電商模式運作。各類犯罪行為中，以毒品交易活動最多，據歐洲刑警組織二○二三年報告，利用暗網進行交易，約六成涉及毒品。

其次是金融犯罪與洗錢服務，包括信用卡資料販賣，比如將竊取的卡號、CVV碼以「組合包」形式出售等，也有人將偽造貨幣與證件進行混幣等服務（CoinJoin），以及協助將加密貨幣、黑錢轉為乾淨的貨幣等洗錢服務。

企業資料外洩

七成五數據流向暗網

暗網也為數據黑市與駭客服務，根據IBM二○二三年統計，全球企業資料外洩事件，約七成五的數據最終流向暗網市場，常見的販售內容包括企業資料庫、醫療紀錄、客戶個資等，價格高低則依資料量與敏感性而定。

暗網中最惡劣的行徑是人口販運，有集團鎖定相對落後的東南亞、東歐等國，進行兒童拐賣、婦女賣淫等買賣，甚至器官仲介等，幾乎只要有人下單，暗網中的另一方就能提供服務。

目前各國透過區塊鏈分析（例如Chainalysis）、跨國聯合行動（比如黑暗獵手行動）等加強打擊，前年美國司法部曾順利關閉暗網市集、查獲一百六十萬組被盜帳號，但暗網匿名架構與加密技術，仍使暗網中看不見的犯罪難以徹底消弭。

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