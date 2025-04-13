開山住持避走他鄉／「乞丐趕廟公」許昭男哽咽

石碇五路財神廟開山住持許昭男。（記者吳仁捷攝）

2025/04/13 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市石碇五路財神廟二度被搜索，被害人、開山住持許昭男指控，遭現任主委田朝益找黑道恐嚇、施壓，如今避走中部辦法會維生。許昭男說，他與田朝益非親非故，從來不是自願過戶廟產，事後發現田朝益都在欺騙，講好的要解決寺廟「三無」問題都沒解決；他談到花費卅餘年心力創辦寺廟被奪，「乞丐趕廟公」不禁哽咽，但堅信社會有公義。

另名被害人勤榮輝是廟方前執行長，得知檢警本次正式收網，展開搜索及進一步訊問行動，表示日久見人心，本案主嫌及犯罪集團以信仰中心為掩護，大肆收取香油錢，這不是一個真心處理宗教事務者該做的事，希望讓寺廟走向制度面，不要再衍生爭奪廟產事件。

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記者連日來多次致電田朝益、五路財神廟，接聽女子告知，主委、會計出差，不在廟中，截至截稿，無法取得相關回應。田朝益本月九日凌晨獲交保時，面對記者追問，他回應：「沒拍過嗎？無可奉告」隨即與相關人上車離去。

檢警針對本案首度展開搜索時，田朝益曾受訪稱，許男等人對他的指控非事實，他始終敬重許昭男及其家族，贈與廟產等協議書、債權憑證等，都是許男家族、親友親簽；許昭男二○一九年四月贈出廟產後，依雙方協議，三年間的收入都由許昭男收取，但建設、公益捐贈是由他支出，自己跟家族全心奉獻。

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