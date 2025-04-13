被控詐占石碇五路財神廟 主委田朝益20萬交保

石碇五路財神廟第3屆臨時信徒大會會議中，許昭男父子等人未到場，卻被偽造出席。紅點為遭偽造出席者。（記者吳仁捷攝）

2025/04/13 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦新北市石碇五路財神廟現任主委田朝益被控詐欺等案，日前二度搜索五路財神廟，拘提田朝益父子、莊姓會計等人到案，認為田朝益疑涉對前主委許昭男等被害人詐騙，取得廟產及私產等，以及涉及偽造文書、妨害秘密等罪嫌，訊後將田男廿萬元交保、莊姓會計限制住居、田男的兒子請回。

田朝益否認犯行 稱有憑有據

檢警偵訊時，田男否認指控，表示有協議書、債權憑證等為證，是許昭男父子、廟方幹部親簽，他未涉及犯罪。

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檢警追查此案已一年十個月，持續蒐證偵辦中。石碇五路財神廟前任主委許昭男等人指控，田朝益對時任主委許昭男佯稱「政商關係很好」，可解決石碇財神廟用地未符合非都市計劃編定使用、未取得建築與使用執照、未取得土地所有權等「三無」須補正的窘境，田男後來於二○一九年四月取得廟產，但此後開始「變臉」。

田男遭指控，動輒以「國稅局、調查局會查金流」、「會被抓去關」等話語，恫嚇許昭男夫妻、廖姓總幹事三人匯出一千九百萬元「處理費」，到田男私開的財神廟戶頭，又巧立名目詐取許昭男及其女兒的房產，累計上億元財物。

許昭男控偽造出席 主委選舉無效

檢警追查田男被控的偽造文書部分，起於許昭男檢舉田男二○一九年十二月，未召開第三屆信徒大會、管委會，卻偽造信徒及管委會等會議紀錄，陳報至新北市民政局報備，核發寺廟登記證，由田男接任第三任主委；根據新北市民政局備查的開會紀錄，許昭男父子等七人有開會及蓋章，但許男等人強調根本未去開會、蓋章，田男涉嫌偽造文書罪，且不具主委資格。

妨害秘密部分，石碇財神廟前執行長勤榮輝指控，去年四月間，田男找黑道人士三度在他返家時「精準」堵人，懷疑行程遭監控，一查果然在座車車底發現遭裝GPS跟蹤，因此向台北市警北投分局及刑事局報案。

新北地檢署針對田朝益被控不法一案，前年底首度搜索偵辦，去年底開庭訊問被害人、證人後，本月八日再次搜索、拘提田朝益父子、會計莊瑞容到案，事後對田、莊做出強制處分，田的兒子獲請回。

石碇五路財神廟。（記者吳仁捷攝）

石碇五路財神廟現任主委田朝益（見圖），被開山住持許昭男控告騙走廟產。（記者吳仁捷攝）

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