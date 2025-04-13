詐團瞄準網路賣家／上月騙1688件 財損2.3億

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2025/04/13 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團利用網路購物行騙，從過去扮演假賣家行騙買家，近期改變手法，轉為瞄準賣家施詐，且受害案件驟增。刑事警察局統計，上個月就有一六八八件受害個案、財損二億三二○萬元，提醒網路賣家多加小心。

刑事局指出，近來鎖定賣家詐騙最大宗的方式是，詐騙集團先假冒買家主動接洽，聲稱為保障交易，希望使用「7-11賣貨便」、「全家好賣+」或「蝦皮拍賣」等平台進行交易；之後編造交易異常藉口，待賣家建立賣場並提供連結後，對方便以「付款失敗」、「帳戶凍結」、「訂單無法下單」等由，提供假客服連結，引導賣家點擊。

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隨後，假客服人員接手聲稱賣家尚未完成「金流認證」或「交易授權」，要求提供銀行帳戶等個人資訊；冒充銀行客服的人員來電稱，可協助解除訂單問題，引導賣家操作ATM或登入網銀進行「驗證」，最後詐團誘導賣家輸入銀行帳號、密碼、OTP驗證碼等資料，聲稱須支付「開通費」、「驗證費」、「綁定費」等，完成操作後，帳戶內款項即遭盜走。

假意買演唱會門票

賣家被騙匯出75萬

警方表示，一名韓星女粉絲上月間就遭假買家欺騙，她在Dcard網路平台原價轉售韓星太妍（TAEYEON）演唱會門票，被假買家鎖定，對方以暱稱viilan私訊她，表示願意加價購票，要求用「順豐快遞」貨到付款。

由於該快遞沒有代收付款服務，女粉絲無法操作時，viilan便以「權限不足」為由，轉介假冒的銀行客服，聲稱須進行金流驗證，女粉絲被騙依指示操作，結果變成匯款給對方，共轉帳十九次，損失七十五萬元，對方得手後即失聯，女粉絲才驚覺遭詐。

警方提醒，近期越來越多透過Dcard、Facebook社團或LINE社群等各種平台進行的交易，發生詐欺事件，買賣商品的風險升高。

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