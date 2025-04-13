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    淘寶、拚多多 10多億個資被盜 暗網販賣 台灣消費者要防詐

    淘寶被駭客攻擊，將資料放在暗網販賣。（翻攝暗網網路）

    淘寶被駭客攻擊，將資料放在暗網販賣。（翻攝暗網網路）

    2025/04/13 05:30

    〔社會新聞中心／調查報導〕中國「淘寶」與「拚多多」等網路購物平台，近期遭到署名「Babuk2」（中譯：巴布克２）的駭客組織入侵，有多達一．五TB存量、初估約十多億筆巨額資料遭駭走，被放在「暗網」（dark web）上進行勒贖或待價而沽。

    在購物平台交易資訊恐流出

    我方資安專家憂心地表示，台灣不少消費民眾會使用中國購物平台交易，此次事件若相關平台業者處理不當，不僅我國民眾在該些平台的交易資訊盡皆流出，我方未來還可能遭遇偽變造的假身分、以偽辦或人頭銀行帳號遂行詐欺等犯罪的衝擊；警方提醒使用該些購物平台交易的民眾務須謹慎。

    警方資安人員是在暗網上發現「淘寶」、「拚多多」、「京東」等平台遭駭，攻擊者稱已取得交易資料，將得手資訊以鎖定方式，張貼在暗網勒贖或拍賣。Babuk2在暗網上的稱呼還有Babuk Locker 2.0、Bjorka、SkyWave等，已多次使用勒索軟體攻擊鎖定對象。

    小心假身分詐欺等犯罪衝擊

    警方調查，淘寶註冊人口高達九．六億、拚多多七．二九億，一日往來交易資料就至少有數百萬筆，其中不乏台灣民眾的交易資訊，長期累積下來，是非常龐大的實名和帳號數據資料。

    我方表示，研判中國為了維穩或不欲引發恐慌，未發佈上述遭駭、恐嚇等訊息。我方則密切注意暗網上動向，以期即早查悉有無涉及我國民眾或機構受害的犯罪行為。

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