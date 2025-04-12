監控多次離線…洗錢大亨郭哲敏再被押

洗錢大亨郭哲敏在被監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等三級告警事件，合議庭昨天請調查局人員將郭男拘提出庭，訊後裁定再次羈押。（資料照），

2025/04/12 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕「八八會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站與地下匯兌，審理時經歷兩度獲釋及兩度重回看守所，新北地院合議庭今年一月裁定將他兩億元交保，限制出境、出海及接受電子腳環居家讀取器的科技監控八個月，每日早晚須持手機拍面部回傳監控中心，未料他在被監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等三級告警事件，合議庭昨天請調查局人員將郭男拘提出庭，訊後裁定再次羈押。

「洗錢大亨」郭哲敏二○二二年在檢警搜索前出境，前年被押解回台收押禁見，同年十一月被追加起訴後仍羈押，去年四月第一次獲交保，但檢方抗告成功，五月重回看守所，十一月再獲交保；檢方不服二度抗告成功，地院裁定仍交保，但保金加一倍，檢方去年十一月三度抗告成功，地院裁定羈押。

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全案今年一月辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑十五年、另一被告張旭昇十年，預定五月廿九日宣判。合議庭認為二人如能提出保證金，並進行相關防逃措施，對二人應有相當程度的心理約束力，依此裁定兩億元交保，檢方四度抗告，被高院駁回。

未料，郭哲敏被監控期間發生多次鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件。合議庭昨請調查人員到郭的住處，將他拘提帶至法院開庭，訊後以其違反規定，海外有巨額資金可供生活無虞，有逃亡之虞等由，認為繼續施以具保、科技監控等手段，無法避免逃亡風險，裁定羈押。

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