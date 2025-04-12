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    首頁　>　社會

    區塊鏈傳奇黃偉軒 27歲創造5千萬美元資產管理規模

    Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒，就讀台大資工系時就開始投入比特幣交易及加密貨幣錢包開發。（取自Steaker）

    Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒，就讀台大資工系時就開始投入比特幣交易及加密貨幣錢包開發。（取自Steaker）

    2025/04/12 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕現年卅三歲的黃偉軒，學生時代就開始投入比特幣交易及加密貨幣錢包開發等，二○一九年更成立思帝科（Steaker）虛擬貨幣資產管理平台，堪稱台灣區塊鏈產業傳奇人物，未料卻捲入高達十四億多元的吸金案被起訴，令幣圈人士訝異。

    黃偉軒就讀台灣大學資工系期間，購入比特幣，發掘區塊鏈與加密貨幣產業的潛力，開始進行以太幣挖礦及相關研究，後來攻讀台大資訊工程暨網路媒體研究所期間，再投入加密貨幣錢包等開發。

    麻吉大哥提拔

    26歲就當上秘銀科副總裁

    黃就業後，當過奇摩軟體工程師，經「麻吉大哥」黃立成提拔，於二○一八年間成為秘銀科技副總裁，並在黃立成鼓勵下，隔年創立Steaker，號稱兩年內創造逾五千萬美元的資產管理規模。

    Tatler Taiwan雜誌曾將黃偉軒評選為Generation T亞洲未來的新銳先鋒；台灣區塊鏈媒體「動區動趨」也將黃列為「區塊鏈產業最有影響力的意見領袖」之一。

    黃偉軒昨遭台北地檢署依違反銀行法及洗錢罪起訴後，發聲明表示，Steaker從未向用戶收取法定貨幣，也未發行代幣，Steaker的運作模式與坊間常見的虛擬貨幣吸金、龐式騙局有巨大差別，至於Steaker因應資訊資產安全與管理營運模式所設計及分配的多鏈幣流，不應被當作洗錢看待。思帝科公司也聲明表示，公司未有任何違法行為，也未有保本或保證獲利等承諾；公司與黃偉軒間的帳目清楚，資產未混用。

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