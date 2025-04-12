為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越氣爆案 經理、施工負責人等10人列被告

    強烈氣爆將現場炸得宛如廢墟，但中市消防局仍找到瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關（天然氣閥）未關閉等事證。（中市消防局提供）

    強烈氣爆將現場炸得宛如廢墟，但中市消防局仍找到瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關（天然氣閥）未關閉等事證。（中市消防局提供）

    2025/04/12 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司於二月十三日發生嚴重氣爆，釀五死卅八人受傷悲劇，歷經將近兩個月偵辦，台中地檢署昨天傳喚證人一人與被告十人後，認定新光三越百貨公司的副理等五人，負責裝潢拆除的協鑫公司陳姓實際負責人與下遊業者、工人五人，涉嫌過失致死等三項罪名，各十萬至六十萬元交保；對於氣爆主因，中檢初步認定是施工造成天然氣（瓦斯）主幹管線斷裂，導致氣體外洩後，遇施工切割器的火花引爆。

    10萬至60萬交保 均限制出境

    不過對於瓦斯管線內會為何充滿大量瓦斯，才會引發如此巨大的氣爆？以及氣體外洩時，為何沒有警示？檢方並未說明，也未說明樓層的瓦斯總開關未關閉及現場的瓦斯感知器遭拆除一事。

    中檢指出，主任檢察官鄭葆琳與承辦檢察官李承諺等人，昨天指揮台中市警察局第六分局，傳喚偵訊新光三越百貨公司與裝潢拆除業者等十一人，訊後一名證人請回，十名被告涉嫌刑法的過失致死、過失傷害罪與準失火罪，因涉案重大而諭知交保。

    檢認定施工造成主幹管斷裂

    其中，新光三越百貨公司的滑姓副理與管理部莊姓經理各六十萬元交保、店鋪開發部吳姓科員與呂姓電機組長各四十萬元交保、李姓電機班長卅萬元交保，負責裝潢拆除的協鑫公司陳姓實際負責人卅萬元交保。

    其餘中下游拆除承包業者、工人四人，分別以十萬至十五萬元交保，均限制出境、出海。

    至於氣爆主因，中檢表示，專案小組初步認定，是施工不慎造成天然氣（瓦斯）主幹管線斷裂，天然氣外洩蓄積後，被電動工具作動的火花引燃導致氣爆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播