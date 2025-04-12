台中新光三越氣爆案 經理、施工負責人等10人列被告

強烈氣爆將現場炸得宛如廢墟，但中市消防局仍找到瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關（天然氣閥）未關閉等事證。（中市消防局提供）

2025/04/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司於二月十三日發生嚴重氣爆，釀五死卅八人受傷悲劇，歷經將近兩個月偵辦，台中地檢署昨天傳喚證人一人與被告十人後，認定新光三越百貨公司的副理等五人，負責裝潢拆除的協鑫公司陳姓實際負責人與下遊業者、工人五人，涉嫌過失致死等三項罪名，各十萬至六十萬元交保；對於氣爆主因，中檢初步認定是施工造成天然氣（瓦斯）主幹管線斷裂，導致氣體外洩後，遇施工切割器的火花引爆。

10萬至60萬交保 均限制出境

不過對於瓦斯管線內會為何充滿大量瓦斯，才會引發如此巨大的氣爆？以及氣體外洩時，為何沒有警示？檢方並未說明，也未說明樓層的瓦斯總開關未關閉及現場的瓦斯感知器遭拆除一事。

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中檢指出，主任檢察官鄭葆琳與承辦檢察官李承諺等人，昨天指揮台中市警察局第六分局，傳喚偵訊新光三越百貨公司與裝潢拆除業者等十一人，訊後一名證人請回，十名被告涉嫌刑法的過失致死、過失傷害罪與準失火罪，因涉案重大而諭知交保。

檢認定施工造成主幹管斷裂

其中，新光三越百貨公司的滑姓副理與管理部莊姓經理各六十萬元交保、店鋪開發部吳姓科員與呂姓電機組長各四十萬元交保、李姓電機班長卅萬元交保，負責裝潢拆除的協鑫公司陳姓實際負責人卅萬元交保。

其餘中下游拆除承包業者、工人四人，分別以十萬至十五萬元交保，均限制出境、出海。

至於氣爆主因，中檢表示，專案小組初步認定，是施工不慎造成天然氣（瓦斯）主幹管線斷裂，天然氣外洩蓄積後，被電動工具作動的火花引燃導致氣爆。

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